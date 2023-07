L'entrée du Panthéon, monument le plus visité d'Italie, est devenue payante

Rome (AFP) – Devant le Panthéon, au cœur de Rome, plus d'une centaine de touristes patientent pour prendre leur billet car, à partir de ce lundi, l'entrée du site le plus visité d'Italie est devenue payante.

Chaque touriste devra désormais s'acquitter de cinq euros pour visiter ce temple religieux, symbole de la Rome antique.

Échappent à la règle les mineurs, les accompagnateurs de groupes scolaires et les habitants de la Ville éternelle pour qui la gratuité est maintenue.

Une réduction est également prévue pour les Européens de moins de 25 ans.

Sur le parvis, les touristes interrogés par l'AFP acceptent sans broncher ce nouveau tarif.

"Cinq euros, c'est très raisonnable", estime Tim Witte, un ingénieur américain piétinant sous un soleil de plomb devant le monument plus de deux fois millénaire.

Même son de cloche, pour Drew Yandioo, étudiante australienne de 18 ans.

"On a hâte de voir cela, donc on va juste payer", explique la jeune femme tout en admettant qu'elle aurait visité le Panthéon dimanche quand il était encore accessible sans débourser un centime.

Camille Piallat, un ingénieur français de 30 ans, dit s'être aussi résigné: "Nous, on était déjà au courant parce que quand on a pris nos billets c'était encore gratuit et on a reçu un mail nous annonçant qu'à partir du trois [juillet], ça allait être payant".

"Ca freinera pas grand monde de venir le visiter, et puis ça fait des rentrées d’argent", relève-t-il.

Le produit des entrées au monument sera partagé entre le ministère de la Culture (70%) et le diocèse de Rome (30%). Les recettes seront essentiellement consacrées à l'entretien et à la restauration du bâtiment.

Jusqu'à présent, l'entrée de la quasi-totalité des églises à Rome était gratuite, y compris pour la basilique Saint-Pierre, située dans l'enceinte du Vatican.

Mais le ministre de la Culture du gouvernement ultra-conservateur arrivé au pouvoir fin 2022 défend la fin de la gratuité des musées ou sites historiques italiens pour les touristes, en particulier étrangers.

"Pour une famille américaine qui dépense 10-20.000 euros pour venir en Italie, payer 20 euros pour un billet de musée est à sa portée", a argumenté Gennaro Sangiuliano quand le musée des Offices de Florence avait annoncé au début de l'année relever ses tarifs afin d'amortir le renchérissement de ses factures de chauffage et d'électricité.

Le Panthéon, érigé au Ier siècle avant J.-C., fut endommagé par plusieurs incendies et entièrement reconstruit sous Hadrien au début du IIème siècle.

Coiffé par la plus grande coupole de l'Antiquité (43 mètres de diamètre), il fut converti en église au VIIème siècle par le pape Boniface IV. Il abrite les dépouilles de plusieurs rois d'Italie et du peintre Raphaël (1483-1520).

Le panthéon est le monument le plus fréquenté d'Italie avec neuf millions de visiteurs par an, selon le ministère de la Culture, devant le Colisée et les Offices.

