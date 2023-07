Wall Street ouvre en ordre dispersé, marché calme pour une séance écourtée

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note contrastée, à l'orée de la première séance du troisième trimestre, une journée qui s'annonce calme car coincée entre un week-end et un jour férié aux Etats-Unis.

Wall Street, à New York © ANGELA WEISS / AFP

Publicité Lire la suite Dans les premiers échanges, le Dow Jones s'effritait de 0,24%, l'indice Nasdaq prenait 0,21% et l'indice élargi cédait 0,08%. Du fait de la proximité avec la fête nationale marquant la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, mardi, la clôture a été avancée à 17H00 GMT. © 2023 AFP