Casino: deux offres distinctes d'apports de fonds propres, Kretinsky-Ladreit de Lacharrière et Niel-Pigasse-Zouari

Paris (AFP) – Le distributeur Casino, en difficulté financière, a annoncé mardi avoir reçu deux propositions distinctes pour renforcer ses fonds propres, l'une émanant de ses actionnaires les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, l'autre du trio d'hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

Les deux propositions vont être étudiées par le conseil d'administration de Casino mardi, puis par les créanciers du groupe mercredi, précise Casino. "Aucune décision relative à ces propositions ne sera prise" avant échanges avec les créanciers. Le détail des offres sera rendu officiellement public mercredi après clôture de la Bourse.

Les prétendants au sauvetage ou à la reprise de Casino avaient jusqu'à ce lundi pour soumettre leurs offres, alors que le distributeur français a demandé des "délais de grâce" pour ne pas honorer certaines dettes le temps de renégocier sa dette.

Le groupe avait indiqué précédemment espérer "finaliser un accord de principe sur les termes de la restructuration financière d'ici le 27 juillet".

Il souhaite une conversion massive de sa dette en capital, portant sur plus de 3 milliards d'euros de dettes non sécurisées et entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dettes sécurisées. Les détenteurs de ces créances (grandes banques, fonds, institutionnels...) deviendraient ainsi des actionnaires de Casino, au lieu de récupérer leur argent.

Le groupe veut aussi pouvoir au moins préserver l'activité en France.

Il espère une augmentation de capital "d'au moins 900 millions d'euros", pour avoir les "liquidités adéquates" permettant de mener à bien son plan stratégique 2023-25.

