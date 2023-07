Wimbledon: le roi Federer intronisé dans le royal box

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – Pour sa première apparition à Wimbledon en tant que retraité, Roger Federer a reçu un accueil royal mardi: le Suisse a été comme intronisé dans le "royal box" sur le Centre Court, où il a pris place au côté de la princesse de Galles Kate.

Roger Federer dans le royal box du Court central de Wimbledon, aux côtés de son épouse Mirka (D) et de la princesse de Galles Kate (G), le 4 juillet 2023 à Londres

Celle-ci est arrivée à 13h27 vêtue d'une veste vert pomme pour assister à la projection d'un court film retraçant les exploits de Federer à Wimbledon.

Puis le speaker a annoncé "Mesdames et messieurs, Roger Federer!", et une ovation debout a accompagné l'entrée du champion en costume beige clair et cravate sombre, qui s'est positionné à la gauche de la princesse de Galles.

Ont suivi des applaudissements interminables, auxquels la princesse a mis un terme en s'asseyant et en invitant l'ancien joueur à en faire autant.

La tenante du titre Elena Rybakina et son adversaire Shelby Rogers ont alors pu faire leur entrée sur le Centre Court.

Premier homme à atteindre les vingt titres du Grand Chelem (en 2018 en Australie), Federer détient le record chez les hommes de huit titres à Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 et 2017).

Novak Djokovic, qui vise un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, peut également rejoindre le Suisse en tant que joueur le plus titré sur le gazon londonien. Le record absolu de neuf titres y est détenu par Martina Navratilova.

Désormais âgé de 41 ans, Federer a pris sa retraite en septembre dernier à l'issue d'un dernier double en équipe avec son grand rival Rafael Nadal lors de la Laver Cup.

Quelques mois plus tôt, il avait participé à Wimbledon à une cérémonie en l'honneur des lauréats du tournoi et en présence de la plupart d'entre eux. Mais il n'avait pas joué.

Si bien que le dernier match de sa carrière remonte au quart de finale de Wimbledon en 2021, lorsqu'il avait perdu dans son jardin du Centre Court face au Polonais Hubert Hurkacz, qui lui avait infligé une ultime défaite, en trois sets et sur un 6-0 dans la dernière manche de sa carrière.

© 2023 AFP