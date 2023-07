Patrick Martin très largement élu président du Medef

L'entrepreneur Patrick Martin, actuel numéro deux du Medef, a été très largement élu président de la première organisation patronale française pour un mandat de cinq ans, a annoncé jeudi le Medef.

Patrick Martin a obtenu 73,18 % des voix contre 26,82 % pour sa concurrente Dominique Carlac'h, vice-présidente du Medef dans l'équipe sortante de Geoffroy Roux de Bézieux, lui permettant d'être élu président de la première organisation patronale française pour un mandat de cinq ans, a-t-on appris mercredi.

Le nouveau président du Medef, qui succédera le 17 juillet à Geoffroy Roux de Bézieux, a été longuement ovationné par plusieurs centaines d'électeurs présents dans le Hangar Y, un ancien hangar pour dirigeables reconverti en lieu d'exposition artistique au sud-ouest de Paris.

Patron d'un groupe en très forte croissance

Âgé de 63 ans, ce diplômé de Sciences Po Paris et de l'Essec, au visage sévère quand il ne s'illumine pas par intermittence d'un large sourire, rejoint en 1987 le groupe familial de distribution à destination de professionnels (B to B) Martin Belaysoud Expansion.

Il en prend le contrôle majoritaire en 2014, à la suite d'un conflit d'actionnaires l'opposant à son frère Jean-Christophe devant le tribunal de commerce de Lyon. Basé à Bourg-en-Bresse, ce groupe qui fabrique aussi des équipements pour les industries pétrolière, gazière et aéronautique, était une simple quincaillerie lors de sa fondation en 1829.

Sous la direction de son père Jean-Yves Martin puis de Patrick, l'entreprise a racheté 45 sociétés depuis les années 1990 et compte aujourd'hui plus de 200 sites en France, ainsi que des implantations en Slovaquie et au Maroc.

En 2022, la famille Bradley - Martin a été classée par Challenges au 389e rang des plus grandes fortunes françaises, avec une fortune évaluée à 300 millions d'euros. Son beau-frère Andrew Bradley préside le conseil de surveillance du groupe.

Partisan d'une croissance verte

En 2018, Patrick Martin postule une première fois à la présidence du Medef avant de se désister en faveur de Geoffroy Roux de Bézieux, qui le nomme président délégué, ce qui fait de lui le numéro deux de l'organisation et lui donne une importante surface médiatique.

Il revendique pleinement l'héritage de ce quinquennat, tout en disant vouloir, au cours des cinq prochaines années, mettre l'accent sur la formation et l'employabilité des salariés, ainsi que sur une présence renforcée du Medef auprès des institutions européennes.

Patrick Martin est partisan d'une croissance verte, de la poursuite de la baisse des impôts de production et souhaite mettre l'accent sur la formation et l'employabilité, notamment des seniors, tout en renforçant la représentation du Medef auprès des instances européennes.

