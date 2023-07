Rugby: l'arrière écossais Stuart Hogg met fin à sa carrière "avec effet immédiat"

Londres (AFP) – L'arrière de l'Ecosse Stuart Hogg a décidé à 31 ans de mettre un terme à sa carrière "avec effet immédiat", sans même participer au Mondial de rugby en France (8 septembre-28 octobre), a annoncé dimanche la Fédération écossaise de rugby.

"Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour participer à la Coupe du monde de rugby mais cette fois-ci mon corps n'a pas été en capacité de faire ce que je voulais et ce dont j'avais besoin", a déclaré le joueur aux 100 sélections avec le XV du Chardon, cité dans un communiqué publié par la Scottish Rugby Union (SRU).

Le N.15 des Chiefs d'Exeter avait d'abord envisagé de raccrocher les crampons à l'issue du Mondial. "Je ne pense pas que mon corps puisse atteindre les standards que je me suis fixés pendant encore longtemps", avait-il expliqué en mars.

Hogg, nommé capitaine de l'Ecosse en 2020 avant de céder ce capitanat à Jamie Ritchie en octobre dernier, avait connu un début d'année 2023 contrarié par une blessure au niveau d'un pied.

Lors du Tournoi des six nations, il avait d'ailleurs manqué le dernier match de son équipe contre l'Italie sur blessure.

Hogg, qui avait signé son premier contrat professionnel avec les Glasgow Warriors en 2011, avait effectué ses débuts avec l'Écosse l'année suivante lors du Tournoi des six nations.

Il avait été désigné meilleur joueur de cette compétition en 2016 et 2017 et avait également été sélectionné pour une tournée des Lions britanniques et irlandais à trois reprises (2013, 2017 et 2021).

Sa tournée de 2017 avait été écourtée par une fracture du visage, mais en 2021, il avait obtenu deux sélections avec les Lions contre l'Afrique du Sud.

Le natif de Melrose avait connu le succès en club en remportant le Pro12 en 2015 avec Glasgow et en signant un doublé championnat d'Angleterre-Coupe d'Europe avec Exeter en 2020.

