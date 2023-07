Wall Street en ordre dispersé à la veille de l'inflation américaine

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi après l'ouverture, en attendant, plus tard dans la semaine, des données sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis qui vont influencer la politique monétaire de la banque centrale.

L'indice Dow Jones gagnait 0,34% et le S&P 500 progressait de 0,13% vers 14H00 GMT tandis que le Nasdaq, qui avait démarré dans le vert, se repliait de 0,14%. La veille, le Dow Jones avait progressé de 0,62% à 34.262 points, l'indice Nasdaq, à dominante technologique, avait pris 0,18% à 15.226,25 points et l'indice élargi S&P 500 était monté de 0,24% à 4.455,75 points. Mercredi, le gouvernement américain publiera l'indice des prix à la consommation CPI pour juin qui est attendu à +0,3% sur le mois et 3,1% contre 4% sur douze mois, un ralentissement conséquent. Jeudi, les investisseurs guetteront aussi les prix à la production. Il y aura également la parution du Beige Book, dernier rapport économique concocté par les antennes régionales de la Fed avant la prochaine réunion monétaire des 25 et 26 juillet. Les marchés sont désormais persuadés que la Fed va bien relever d'un quart de point son taux directeur le 26 juillet, malgré sa pause au cours de la réunion précédente, notait Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Ils sont plus indécis sur ce que fera ensuite la Réserve fédérale. "Il y a 92,4% de chances pour une hausse des taux en juillet et 22% pour une autre en septembre", selon les calculs sur les produits à terme, notait l'analyste. Pas moins de trois responsables de la Fed se sont exprimés lundi pour souligner que la banque centrale avait "encore du travail à faire" pour juguler l'inflation, selon les mots de Michael Barr, vice-président de la Fed. En deuxième partie de semaine commence la saison des résultats avec les banques JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, le fonds d'investissement BlackRock mais aussi Pepsico et la compagnie aérienne Delta. A la cote, le titre Amazon grimpait de 1,10% vers 13H40 GMT alors qu'Amazon Prime entame ses deux jours de soldes annuelles. Meta perdait 0,72%. La maison mère de Facebook et d'Instagram vient de lancer le fil de messagerie Threads pour concurrencer Twitter, repris en octobre dernier par Elon Musk, patron de Tesla. La compagnie aérienne JetBlue Airways perdait 1,13% à 9,16 dollars après une dégradation d'analystes alors que le titre a fortement grimpé récemment après avoir renoncé à son alliance avec American Airlines pour se focaliser sur son possible rachat de Spirit. Le site immobilier Zillow bondissait de 6,48% à 51 dollars après un avis favorable d'analyste. Le groupe diversifié 3M gagnait 3,15%, également favorablement noté par des analystes. Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor étaient stables à 3,98% pour ceux à dix ans contre 3,99% la veille.