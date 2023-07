L'inflation ralentit, Wall Street se réjouit et ouvre en hausse

New York (AFP) – La Bourse de New York a débuté en nette hausse mercredi, se réjouissant d'un bon chiffre d'inflation aux Etats-Unis qui montre qu'en juin la hausse des prix a ralenti à 3% sur un an.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Publicité Lire la suite L'indice Dow Jones gagnait 0,63%, le Nasdaq, qui réunit de nombreuses sociétés technologiques très sensibles aux taux d'intérêt, bondissait de 1,21% et l'indice élargi S&P 500 de 0,85%, dès les premiers échanges. © 2023 AFP