La 11e étape du Tour: une nouvelle occasion pour les sprinteurs

La 11e étape du Tour mercredi entre Clermont-Ferrand et Moulins représente l'une des dernières chances pour les sprinteurs de s'illustrer avant l'entrée dans les Alpes.

Les trois côtes au programme sur le parcours de 179,8 km dans l'Allier ne devraient pas peser sur le déroulement de la course et tout laisse à croire qu'on s'oriente vers un sprint massif dans la ville de Coco Chanel.

Moulins est la dernière préfecture métropolitaine à ne pas encore avoir accueilli le Tour de France en 120 ans.

Tour de France 2023 11ème étape © Vincent LEFAI, Sabrina BLANCHARD / AFP

"C'est une étape qu'on a voulu le plus plat possible pour concerner les équipes de sprinteurs. Moulins est une ville qu'on n'a jamais visitée encore et on aura une belle ligne droite de 800 mètres pour faire un beau sprint. Ça ne devrait pas leur échapper", souligne le traceur du Tour, Thierry Gouvenou, auprès de l'AFP.

Ce sera l'occasion pour Jasper Philipsen de porter à quatre son nombre de victoires dans cette 110e édition, avant une étape plus accidentée le lendemain et le retour de la montagne dès vendredi au Grand Colombier.

Tour de France : 11ème étape © Sophie RAMIS, Valentin RAKOVSKY, Cléa PÉCULIER / AFP

Départ à Clermont-Ferrand à 13h05 (lancé à 13h25), arrivée à Moulins à 17h30 (horaire calculé sur une moyenne de 44 km/h)

