La série "Succession" en tête pour les Emmy Awards, menacés par une grève d'acteurs

Los Angeles (AFP) – La série "Succession" de HBO, chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, est arrivée en tête de la course aux Emmy Awards mercredi, avec 27 nominations pour cet équivalent télévisuel des Oscars.

Publicité Lire la suite

Elle affrontera notamment le road-movie post-apocalyptique "The Last of Us" et "The White Lotus", qui suit les névroses de luxueux vacanciers en Sicile, deux autres productions HBO qui ont respectivement récolté 24 et 23 nominations.

Côté comédies, "Ted Lasso", qui suit les aventures d'un entraîneur de football américain parachuté dans une équipe de foot anglaise, part en pole position avec 21 nominations.

Pour les mini-séries, deux productions Netflix sortent du lot avec 13 nominations chacune: "Acharnés", jeu de massacre à Los Angeles entre deux automobilistes d'origine asiatique passablement énervés, et "Dahmer: Monstre - L'histoire de Jeffrey Dahmer", basée sur l'histoire d'un célèbre tueur en série américain.

Annoncées en direct à la télévision, les nominations de cette année se déroulent dans un contexte très incertain: les scénaristes sont en grève depuis plus de deux mois à Hollywood et les acteurs pourraient rejoindre ce mouvement social dès mercredi soir à minuit, heure de Los Angeles.

Une grève des comédiens serait synonyme de boycott par toutes les vedettes d'Hollywood de la 75e cérémonie des Emmy Awards, initialement prévus le 18 septembre.

Les Emmy Awards 2023 © Gal ROMA / AFP

Par solidarité avec les 160.000 membres du syndicat des acteurs, le SAG-AFTRA, les stars de "Succession" Brian Cox, Kieran Culkin et Jeremy Strong, tous trois nominés pour le titre de meilleur acteur dans une série dramatique, ne pourraient pas se montrer sur le tapis rouge.

Tout comme leur homologue Sarah Snook, pressentie comme favorite pour remporter le prix de meilleure actrice.

Report probable de la cérémonie

Face à cette perspective, la production envisage déjà de reporter l'événement au mois de novembre, voire à l'année prochaine, selon la presse américaine.

"Nous espérons que les négociations en cours (...) aboutiront rapidement à une solution équitable", a déclaré Franck Scherma, le président de l'Académie des votants aux Emmy Awards.

"Nous nous engageons à soutenir une industrie de la télévision qui soit solidement ancrée dans l'équité et où nous puissions continuer à honorer tout le travail incroyable que vous accomplissez", a-t-il ajouté.

Manifestation de membres du syndicat américain d'acteurs SAG-AFTRA, le 11 juillet 2023 à Los Angeles, en Californie © MARIO TAMA / Getty/AFP/Archives

Les pourparlers semblent pourtant mal embouchés, malgré une médiation de dernière minute menée par des médiateurs du gouvernement fédéral, appelés à la rescousse par un petit groupe de patrons des studios et plateformes de streaming.

Si la SAG-AFTRA, a consenti à cette médiation, le syndicat des acteurs semble rester sur le pied de guerre.

"Nous sommes engagés dans le processus de négociation et nous explorerons et épuiserons toutes les possibilités de parvenir à un accord, mais nous ne sommes pas convaincus que les employeurs aient l'intention de négocier", a affirmé l'organisation mardi soir dans un communiqué.

Comme les scénaristes, les acteurs réclament de meilleures rémunérations pour lutter contre l'inflation et des garanties face aux bouleversements potentiels liés à l'intelligence artificielle, comme le clonage vocal.

Ils protestent notamment contre la baisse, liée au streaming, de leurs rémunérations dites "résiduelles", découlant de chaque rediffusion d'un film ou d'une série.

Conséquents lors d'un passage télévisé car basés sur le modèle publicitaire, ces émoluments sont bien moindres pour les plateformes de streaming, qui ne communiquent pas leurs chiffres d'audience et paient de manière forfaitaire, indépendamment de la popularité du programme.

Parmi les autres nominations notables aux Emmys mercredi, la série "La Fabuleuse Mme Maisel" a fait bonne figure avec 14 nominations.

Avec 13 nominations, "The Bear", a confirmé son statut de surprise du chef: plongée épuisante et exaltante dans les cuisines d'une sandwicherie délabrée de Chicago, cette série de Netflix s'était imposée comme la révélation de l'été dernier.

© 2023 AFP