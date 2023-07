Tour de France: Les sprinteurs à l'affût de la 11e étape

Clermont-Ferrand (AFP) – Le Tour de France a redémarré mercredi à 13h26 à l'occasion de la 11e étape entre Clermont-Ferrand et Moulins, l'une des dernières possibilités pour les sprinteurs de s'illustrer et pour les favoris de temporiser avant l'entrée dans les Alpes.

Andrey Amador, Matis Louvel et Daniel Oss depuis l'intérieur d'une voiture garée le long de la 11e étape du Tour de France, courue le 12 juillet 2023 entre Clermont-Ferrand et Moulins

Trois hommes se sont échappés dès les premiers kilomètres, le Costaricien Andrey Amador, le Français Matis Louvel et l'Italien Daniel Oss. Mais à un peu plus de 80 kilomètres de l'arrivée, le trio ne compte que 45 secondes d'avance sur le peloton.

Comme attendu, les deux premières des trois côtes répertoriées sur le parcours de 179,8 km à travers le Puy-de-Dôme et l'Allier n'ont pas pesé sur le déroulement de la course et il devrait en aller de même pour la troisième, laissant présager un sprint massif dans la ville de Coco Chanel.

Le mercure est nettement redescendu, Météo France prévoyant 24°C/25°C à l'arrivée à Moulins, loin de la canicule qui a tourmenté la peloton mardi tout au long de la 10e étape.

Tour de France 2023 11ème étape

Au lendemain du baroud d'honneur de l'Espagnol Pello Bilbao à Issoire et le coup de chaud sur le peloton qui est arrivé près de trois minutes plus tard mardi avec les favoris Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE), toujours séparés par 17 secondes au général, l'étape du jour se déroule de manière plus linéaire et nettement moins agitée.

"C'est une étape qu'on a voulu le plus plat possible pour concerner les équipes de sprinteurs", avait expliqué le traceur du Tour, Thierry Gouvenou. "On aura une belle ligne droite de 800 mètres pour faire un beau sprint. Ça ne devrait pas leur échapper. "

A la veille d'une étape plus accidentée jeudi vers Belleville-en-Beaujolais, le porteur du maillot vert, Jasper Philipsen (Alpecin), aura peut-être l'occasion de porter à quatre son nombre de victoires dans cette 110e édition.

Le cycliste belge Jasper Philipsen (3e en partant de la droite) lors de l'arrivée au sprint de la 7e étape du Tour de France, à Bordeaux le 7 juillet 2023 © Marco BERTORELLO / AFP

Derrière les trois échappés, il a réglé le peloton au sprint intermédiaire de Lapeyrouse.

Moulins s'apprête pour sa part à réparer un oubli: elle était la dernière préfecture métropolitaine à ne pas encore avoir accueilli le Tour de France en 120 ans.

L'arrivée y est prévue vers 17h30, pour une course à 44 km/h de moyenne.

