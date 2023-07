Sobriété énergétique: les Français bientôt consultés sur l'éclairage public

Paris (AFP) – Le gouvernement va lancer une consultation nationale pour recueillir l'avis de la population sur l'usage des éclairages publics afin de réduire cette source de consommation d'énergie, a annoncé jeudi la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

"L'éclairage public d'abord, dans la rue, est-ce qu'il faut baisser son intensité pendant la nuit ? Est-ce qu'il faut même peut-être l'éteindre sous certaines conditions ? Et puis l'éclairage des vitrines, est-ce que 01H00 du matin, c'est la bonne heure pour éteindre les vitrines ? Est-ce qu'il faut le faire un peu plus tôt, et comment mieux faire respecter, à leur avis, ces préconisations", a détaillé la ministre, invitée des 4 Vérités sur France 2.

Cette consultation "sur la question de la maitrise énergétique", doit se dérouler de mi-juillet à mi-septembre, pour des conclusions dans les semaines qui suivront, a indiqué Mme Pannier-Runacher, qui la lancera avec sa collègue Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat à l'Ecologie.

Outre des économies sur l'énergie, premier poste de dépenses des communes, les mesures qui en résulteraient permettront également de réduire la pollution lumineuse qui nuit à la biodiversité, en particulier du côté des insectes, a fait valoir la ministre.

Au chapitre de l'éclairage, le gouvernement a déjà pris à l'automne 2022 un décret généralisant l'extinction des lumières des magasins et des publicités lumineuses entre 1 et 6 heures du matin, et plus généralement des mesures pour permettre à la France de passer l'hiver dans un contexte énergétique contraint.

En mars, les exploitants de gares, stations de métro et aéroports français se sont également engagés, sous l'égide de l'Etat, à éteindre d'ici à la fin de l'année les publicités lumineuses quand ces lieux sont fermés au public.

La ministre a d'ailleurs assuré que la sobriété énergétique était entrée dans les moeurs et que la population avait poursuivi ces dernières semaines son effort de l'hiver.

Elle a fait état d'une baisse de consommation combinée de gaz et d'électricité de 11% en juin par rapport au même mois en 2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19.

