Wall Street ouvre en hausse la dernière séance d'une semaine positive

New York (AFP) – La Bourse de New York a débuté en hausse vendredi la dernière séance d'une semaine enthousiaste pour les actions, après la décrue de l'inflation américaine et de bons résultats bancaires.

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'indice Dow Jones gagnait 0,46%, le Nasdaq, à dominante technologique qui a tiré le marché ces deux dernières séances, avançait de 0,32%. L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,24%, lors des premiers échanges. © 2023 AFP