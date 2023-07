Wimbledon: Djokovic contre la jeune garde

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – "Ils veulent mon scalp, il ne l'auront pas": à 36 ans, Novak Djokovic vise un 24e titre du Grand Chelem et se retrouve dans le dernier carré de Wimbledon avec trois des meilleurs jeunes: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Jannik Sinner.

A eux trois, Alcaraz (N.1 mondial), Medvedev (3e) et Sinner (8e) pèsent deux titres du Grand Chelem (l'US Open 2021 pour Medvedev et l'US Open 2022 pour Alcaraz). Djokovic (2e) vise à Wimbledon le record absolu de Margaret Court (24).

A eux trois, l'Espagnol, le Russe et l'Italien ont joué sept demi-finales de Majeur (respectivement deux, cinq et zéro). Djokovic jouera sa 46e.

Le plus vieux des prétendants est Medvedev qui, à 27 ans est plus jeune que Djokovic de neuf ans. Sinner (21 ans) avait six ans quand le Serbe remportait son premier tournoi du Grand Chelem (Open d'Australie 2008). Alcaraz (20 ans) en avait huit quand le Djoker s'imposait pour la première fois à Wimbledon (2011).

Ces deux derniers pourraient s'affronter dans une finale en apothéose avec la place de N.1 en jeu.

Avant même d'être parvenus en finale, Alcaraz et Djokovic affirment leurs objectifs.

"Je me sens capable de gagner le tournoi", assure l'Espagnol, tout en maîtrise pour battre Holger Rune (6e) en quarts.

Derniers obstacles

"Je ne veux pas paraître arrogant, mais vus mes résultats ici, mes quatre titres d'affilée, bien sûr que je me considère comme le favori", affirme Djokovic (2e).

L'Espagnol ne joue que sa deuxième demi-finale de Grand Chelem, le Serbe sa douzième simplement à Wimbledon où il peut égaler le record de huit sacres de Roger Federer.

Avant d'éventuellement se retrouver, chacun a un dernier obstacle à passer: Sinner pour Djokovic, Medvedev pour Alcaraz.

Entre Sinner et Djokovic, le bilan est de deux victoires à zéro en faveur du second, qui avait en particulier écarté l'Italien en quarts à Wimbledon l'an passé.

Sinner s'était bagarré durant cinq sets, et avait même mené deux sets à zéro, ce qu'aucun autre des six adversaires du Serbe sur la quinzaine n'avait réussi à faire.

Or cette année, non seulement Djokovic démontre qu'il est le meilleur joueur de l'histoire, mais nous voyons "la meilleure version" du joueur serbe, déjà vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros, estime l'ancien N.1 mondial Mats Wilander, consultant sur Eurosport.

Sinner ne part cependant pas battu.

"Ça va être un match complètement différent (de l'année dernière). Je vais me battre sur toutes les balles et profiter du moment, tout en sachant que je suis capable d'y aller fort pour essayer de le battre", affirme l'Italien qui intègre pour la première fois le dernier carré d'un Majeur.

L'importance du service

Depuis sa confrontation avec Djokovic, l'Italien assure avoir progressé physiquement - "Je suis plus fort, je peux rester sur le court de nombreuses heures sans souffrir" -, mentalement - "Quand on est dans le Top 10, on aborde les matchs différemment" -, et tennistiquement - "Je peux jouer des slices sans me poser de questions et aller au filet sachant que j'ai une bonne volée".

Dans l'autre demi-finale, les joueurs seront à égalité sur un point: aucun d'eux n'avait encore dépassé les 8es de finale à Wimbledon.

Medvedev avait battu Alcaraz au deuxième tour en 2021, mais l'Espagnol reste sur une victoire en finale cette année sur le dur à Indian Wells.

"Indian Wells n'aura pas une grande incidence, c'était tellement lent... Ici, le service aura une plus grande importance", souligne Medvedev qui a réussi 28 aces en quarts de finale (pour un total de 57 en cinq matchs).

"Carlos est un joueur fantastique. Mais j'ai joué contre beaucoup de grands joueurs dans ma carrière. Et si je joue à mon meilleur niveau, j'aurai mes chances", ajoute-t-il.

Alcaraz, qui a enchaîné dix victoires sur gazon en comptant son titre au Queen's avant Wimbledon, a été conforté dans ses ambitions par sa démonstration en quarts.

Même s'il reconnaît que Medvedev est un "athlète incroyable", qu'il est capable de "rattraper toutes les balles", l'Espagnol affirme avoir appris de sa défaite il y a deux ans et avoir lui-même progressé.

"Je joue très bien et j'ai maintenant beaucoup de confiance. Donc je pense que ce sera un très bon match", prédit-il.

