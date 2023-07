Mondiaux de natation: les Français Jandard et Bouyer en bronze au plongeon à 3 m

Fukuoka (Japon) (AFP) – Les Français Jules Bouyer et Alexis Jandard ont remporté la médaille de bronze du plongeon synchronisé à 3 m, samedi aux Championnats du monde de Fukuoka (Japon).

Avec un total de 389,10 points, Bouyer, 20 ans, et Jandard, 26 ans, ont terminé derrière les intouchables Chinois Wang Zongyuan et Long Daoyi, en or avec 456,33 pts à l'issue des six plongeons, et les Britanniques Jack Laugher et Anthony Harding, en argent (424,62).

Le duo français n'avait pris que la 11e et avant-dernière place des éliminatoires samedi matin, mais s'est repris de belle manière en soirée pour produire une finale de haut niveau.

Cinquièmes l'an dernier aux Mondiaux de Budapest, ils grimpent de deux rangs dans la hiérarchie mondiale à un an des Jeux olympiques de Paris.

