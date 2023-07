Tennis: Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon en battant Novak Djokovic

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Wimbledon en battant en finale Novak Djokovic (2e) 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4, privant ainsi le Serbe du record absolu de titres en Grand Chelem.

A 20 ans, l'Espagnol a remporté son deuxième titre du Grand Chelem après l'US Open 2022. Il prive Djokovic d'un huitième trophée à Wimbledon qui lui aurait permis d'égaler le record absolu de 24 titres en Grand Chelem détenu par Margaret Court.

Djokovic était invaincu sur le Centre Court de Wimbledon depuis dix ans et sa défaite en finale face à Andy Murray en 2013. Il était invaincu à Wimbledon depuis sa défaite en quarts de finale en 2017 et Alcaraz a donc mis fin à une série de 34 victoires consécutives.

Dimanche, la partie n'a pas toujours été d'un niveau très élevé. Les échanges époustouflants ont été ponctués de trop de fautes directes de part et d'autre (40 pour Djokovic et 45 pour Alcaraz).

Mais contrairement à la demi-finale de Roland-Garros où Alcaraz avait rendu les armes après deux sets en raison de crampes, l'indécision de la finale de Wimbledon a duré jusqu'au bout du cinquième set, après 4h42 de match.

Djokovic a immédiatement montré à son adversaire qui était le patron. Le Serbe n'a eu qu'une balle de break à sauver, dans le tout premier jeu de la partie et a ensuite été impérial sur sa mise en jeu. Tout en prenant par deux fois le service d'Alcaraz, incapable de trouver le bon rythme.

L'Espagnol a tenté de trouver du soutien dans son box, comptant sur les conseils de son coach Juan Carlos Ferrero.

Après cette première manche fantomatique, avec quelques beaux points et le soutien du public, Alcaraz est revenu dans la partie. Il a réussi le break d'entrée dans la deuxième manche et est redevenu conquérant.

L'Espagnol Carlos Alcaraz renvoie la balle au Serbe Novak Djokovic lors du match de tennis de la finale du simple messieurs, le dernier jour des Championnats de Wimbledon 2023 au All England Tennis Club de Wimbledon, au sud-ouest de Londres, le 16 juillet 2023. © SEBASTIEN BOZON / AFP

Mais Djokovic a égalisé à 2-2 et les joueurs en sont arrivés au tie break où Alcaraz s'est imposé et a ainsi mis un terme à la série record de 14 jeux décisifs remportés d'affilée par Djokovic en Grand Chelem.

Le Serbe a alors traversé un gros coup de mou dans le troisième set et c'est lui qui a été complètement dépassé.

Comme souvent lorsqu'il sent la situation lui échapper, Djokovic est sorti du court à la fin du troisième set.

Perdu dans son jeu et dans sa tête, il a pris de mauvaises décisions y compris sans jouer: comme lorsqu'il a arrêté un échange en demandant l'arbitrage vidéo sur une balle qu'il juge trop longue et qui en réalité est nettement sur la ligne.

Mais à son retour, Djokovic s'est de nouveau montré beaucoup plus incisif et entreprenant. Il a breaké pour mener 3-2 et s'est offert trois balles de set sur le service d'Alcaraz à 5-3. L'Espagnol lui a offert la manche sur une double faute.

Djokovic a ainsi entamé le set décisif sur son service pour faire la course en tête. Pas longtemps puisque Alcaraz a réussi le break d'un passing de revers pour mener 2-1 et il a confirmé sur un ace (3-1).

L'Espagnol Carlos Alcaraz réagit après avoir remporté un match contre le Serbe Novak Djokovic lors de la finale du simple messieurs, le dernier jour des Championnats de Wimbledon 2023 au All England Tennis Club de Wimbledon, au sud-ouest de Londres, le 16 juillet 2023. © Adrian DENNIS / AFP

Il a conservé sa mise en jeu jusqu'à la fin sans jamais concéder de balle de débreak.

