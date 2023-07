La Bourse de Paris positive avant l'inflation en zone euro

Paris (AFP) – La Bourse de Paris monte mercredi, portée par l'espoir que la Banque centrale européenne arrive bientôt à la fin de son cycle de resserrement monétaire, en attendant la publication de l'inflation en zone euro.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,35% vers 10H10, en hausse de 25,95 points à 7.345,13 points. La veille, la Bourse de Paris a progressé de 0,38%, soutenue par une baisse des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

Les marchés ont accueilli les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et se préparent pour ceux de la zone euro à 09H00 GMT.

L'inflation a ralenti plus que prévu au Royaume-Uni en juin, à 7,9% sur un an contre 8,7% en mai, indique mercredi l'Office national des statistiques (ONS), mais reste cependant la plus élevée des pays du G7.

En Europe, les investisseurs ont encore en tête les déclarations de la veille du gouverneur de la Banque des Pays-Bas.

Selon Klaas Knot, une hausse des taux de la Banque centrale européenne, au-delà de celle de juillet, n'est qu'une "possibilité", alors qu'elle était considérée comme quasi certaine précédemment.

Sur le marché obligataire, les taux se détendaient: l'emprunt allemand à 10 ans était à 2,34% vers 10H00 GMT contre 2,38% la veille à la clôture, le français à 2,86% contre 2,38% et l'italien à 3,96% contre 4,01%.

Kering change de casting

Le cours du groupe de luxe Kering a bondi de 6% à la Bourse de Paris dans les premiers échanges, après avoir annoncé la veille un vaste remaniement à la tête du groupe et de Gucci, sa marque principale.

Vers 10H00, Kering gagnait 4,98% à 518,30 euros, restant toutefois loin de son plus haut atteint fin mars où le prix de l'action a atteint 600,00 euros.

LVMH gagnait 0,48% à 863,60 euros et Hermès 0,55% à 1.896,20 euros.

Lidl intéressé par des magasins Casino

Le distributeur allemand Lidl est intéressé par la reprise de près de 600 magasins Casino et Monoprix et a démarché le fonds d'investissement Attestor, un des nouveaux alliés clés du duo de repreneurs Kretinsky-Ladreit de Lacharrière, a appris l'AFP mardi, confirmant des informations du Monde.

Casino gagnait 2,33% à 2,90 euros et sa maison mère, Rallye 1,14% à 80 centimes.

