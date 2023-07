Wall Street continue dans le vert après sept séances positives

New York (Etats-Unis) (AFP) – La Bourse de New York évoluait en hausse mercredi, après sept séances positives d'affilée, alors que la saison des résultats bat son plein.

Publicité Lire la suite

Vers 14H14 GMT, l'indice Dow Jones gagnait 0,72%, le Nasdaq, à dominante technologique, grappillait 0,25% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,43%.

La veille, l'indice Dow Jones avait progressé de 1,06%, à 34.951,93 points. Le Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 avaient atteint leur plus haut niveau depuis avril 2022, progressant respectivement de 0,76%, à 14.353,64 points, et de 0,71%, à 4.554,98 points.

Ce départ dans le vert mercredi se faisait en dépit de la déception apportée par les résultats de Goldman Sachs. Après avoir démarré en repli, son titre gagnait 1,54%.

Le bénéfice net de la banque d'affaires américaine a reculé de 62% au deuxième trimestre à 1,1 milliard de dollars, affecté une nouvelle fois par le manque d'opérations de fusion-acquisition ainsi que par une activité moindre dans la gestion d'actifs.

Son bénéfice par action ressort à 3,08 dollars sur le trimestre, contre 7,73 dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 3,10 dollars.

Plusieurs banques régionales, observées de près après la crise bancaire de mars, ont annoncé des résultats mitigés. D'abord en recul, Western Alliance bondissait de 2,25%, alors que son bénéfice a été inférieur aux attentes, tandis que le maintien des dépôts a été meilleur que prévu.

Globalement, les indices semblaient partis pour une nouvelle séance bénéfique mais, selon Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com, "à court terme, le marché est sur-acheté notamment les mégacapitalisations et un repli va être dans l'ordre des choses".

Pour Art Hogan, analyste de B.Riley Wealth Management, l'allure des actions "défiaient les sceptiques et a continué de se redresser cette année face aux effondrements bancaires, aux craintes constantes d'une récession et aux prévisions d'affaiblissement des résultats d'entreprises".

Jusqu'ici, la saison des résultats est bien partie, 82% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs comptes trimestriels ont dépassé les attentes.

Mercredi, juste après la clôture de la Bourse, on attend notamment les résultats de Tesla (+1,12%) et de Netflix (-0,36%). Ces deux actions ont été parmi les favorites de l'année, Tesla ayant pris 12% ce mois-ci et 138% depuis le début de l'année. Le titre de Netflix a gagné 7,8% en juillet et 61% cette année.

La compagnie aérienne United Airlines (+0,24%) et IBM (+0,62%) sont également au programme.

Le titre de Microsoft se repliait légèrement (-0,45%), après avoir atteint un nouveau record la veille à 359,49 dollars, soit une capitalisation boursière de 2.700 milliards de dollars, la deuxième après Apple.

Le géant des logiciels a annoncé mercredi matin qu'il repoussait au 18 octobre la date limite pour l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Ce délai supplémentaire est censé leur permettre de franchir les derniers obstacles réglementaires, notamment au Royaume-Uni. L'action Activision cédait 0,56%.

Ailleurs à la cote, le distributeur de voitures en ligne Carvana bondissait de presque 29%, alors que le groupe en difficulté a conclu un accord avec ses créanciers pour réduire son endettement de 1,2 milliard de dollars.

Du côté des indicateurs, les mises en chantier de logements ont chuté de 8% en juin, une performance décevante.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans étaient stables à 3,78%.

© 2023 AFP