Tour de France Femmes: Lotte Kopecky, première dame en jaune

Clermont-Ferrand (AFP) – Au Tour des femmes ! La Belge Lotte Kopecky a lancé la Grande Boucle féminine en endossant le premier maillot jaune de l'épreuve au terme d'une démonstration de force dimanche à Clermont-Ferrand.

Publicité Lire la suite

La coureuse de l'équipe SD Worx a placé une attaque foudroyante peu avant le sommet de la seule difficulté du jour, la côte de Durtol à neuf kilomètres de la ligne, et s'est imposée avec 41 secondes d'avance sur sa coéquipière néerlandaise Lorena Wiebes qui a réglé le sprint des poursuivantes.

Les favorites de ce Tour de France Femmes, les Néerlandaises Annemiek Van Vleuten (tenante du titre, 13e) et Demi Vollering (numéro un mondiale, 6e), ont figuré parmi ce groupe au contraire de la Française Juliette Labous qui a perdu une quarantaine de secondes sur les autres prétendantes au podium final et figure déjà à plus d'une minute et trente secondes de Kopecky.

Après un début de course marqué par de rares et trop timides tentatives d'attaques, Kopecky (27 ans) a fait parler son explosivité.

L'Anversoise, spécialiste de la piste mais aussi des côtes raides et courtes, a appliqué la recette qui lui avait permis de remporter le Tour des Flandres au printemps: attaquer en fin d'ascension --en l'occurrence dans la deuxième partie de la côte de Durtol (3e catégorie, 1,7 km à 7,2 %)-- pour ensuite résister au peloton.

Son dixième succès de la saison, le 48e pour son équipe SD Worx, lui permet d'enfiler le maillot jaune ainsi que le vert (classement par points) et celui à pois (montagne). Et pour la première fois depuis la renaissance du Tour féminin l'année dernière, la tunique jaune ne sera pas portée par une coureuse des Pays-Bas.

"Mon rôle ne change pas. Je suis ici pour aider Demi à remporter le Tour et si je dois me sacrifier, je le ferai", a expliqué Kopecky qui avait connu un début de saison douloureux après le décès soudain de son frère en mars dernier.

La Belge Lotte Kopecky, victorieuse de la première étape de la Grande Boucle féminine, le 23 juillet 2023 à Clermont-Ferrand © Jeff PACHOUD / AFP

Muzic, première française, dans le bon tempo

C'est donc parti pour huit jours de course, du Massif central jusqu'à Pau en passant par les Pyrénées, pour désigner celle qui succédera à Annemiek van Vleuten.

L'expérimentée Néerlandaise (40 ans) est favorite à sa propre succession avant de prendre sa retraite en fin d'année et après avoir déjà remporté cette saison les Tours d'Espagne et d'Italie.

Dimanche, la leader de l'équipe Movistar est restée attentive en tête de peloton, à l'instar de sa compatriote Demi Vollering. Les deux reines du peloton, ainsi que des outsiders comme Marianne Vos (3e), Ashleigh Moolman (4e), Cecilie Ludwig (8e) ou Elisa Longo Borghini (10e) ont déjà pris leur distance sur Juliette Labous.

La quatrième de l'an passé, deuxième du récent Giro d'Italia Donne a souffert dans les derniers kilomètres à l'inverse de sa compatriote Evita Muzic, première Française de l'étape.

En prenant la 21e place au sein du groupe des favorites, Muzic, 8e du Tour 2022, a parfaitement lancé sa semaine avant les cinq prochaines étapes qui alterneront terrains favorables aux sprinteuses et parcours accidentés adaptés aux baroudeuses.

Samedi prochain, l'étape reine conduira le peloton à l'assaut des cols d'Aspin et du Tourmalet avant le contre-la-montre final de 22 kilomètres le lendemain dans les rues de Pau.

Lundi, la deuxième étape emmènera le peloton de Clermont-Ferrand à Mauriac dans la Cantal, sur un parcours de 151 kilomètres proposant six côtes répertoriées, la dernière à moins de deux kilomètres de la ligne.

© 2023 AFP