Wall Street poursuit dans le vert après déjà onze séances positives

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait dans le vert mardi au début d'une journée chargée en résultats d'entreprises et à la veille d'une décision monétaire de la banque centrale américaine.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Publicité Lire la suite Après onze séances positives, l'indice Dow Jones progressait de 0,05% vers 14H20 GMT tandis que le S&P 500 avançait de 0,20%. En attendant les résultats de Microsoft et d'Alphabet après la clôture, le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,55%. La veille l'indice vedette de la place new-yorkaise avait progressé de 0,52%, l'indice élargi Nasdaq avait gagné 0,19% et l'indice élargi S&P 500 avait pris 0,40%. "Le ton est à la hausse à la suite de bons résultats de la part d'une foule de sociétés de premier ordre depuis la clôture lundi, associés à des gains du côté des actions des mégacapitalisations et à la réaction positive des marchés chinois après l'annonce de mesures de soutien de l'économie en Chine", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.com. General Motors cédait 2,20% malgré une hausse de ses résultats au deuxième trimestre, qui l'a incité à une nouvelle fois relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le constructeur automobile table sur un résultat net annuel compris entre 9,3 et 10,7 milliards en 2023, contre une anticipation comprise entre 8,4 et 9,9 milliards auparavant. Il était de 9,9 milliards en 2022. Le conglomérat General Electric (GE) bondissait de 4,72%. Porté par l'activité dans l'aéronautique au deuxième trimestre dans un contexte de reprise du trafic aérien post-pandémie, GE a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, l'amenant à revoir à la hausse ses perspectives pour 2023. Sa division consacrée aux énergies renouvelables, dont le chiffre d'affaires a bondi de 24%, a connu des commandes "record". Le groupe américain de produits d'hygiène Kimberly-Clark cédait 2,78% après avoir annoncé une progression de son chiffre d'affaires, soutenu surtout par la hausse des prix. Après la clôture, Wall Street attend les résultats de deux grands rivaux de l'intelligence artificielle dite générative, Alphabet (-0,16%) et Microsoft (+0,64%), qui avaient tous deux largement fini dans le vert, lundi. Le marché est aussi dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue mercredi. "Après avoir fait une pause dans les hausses de taux le mois dernier, le président de la Fed Jerome Powell et ses collègues songent à relever les taux d'un quart de point de pourcentage", a rappelé Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Les taux au jour le jour devraient ainsi s'établir dans la fourchette de 5,25% à 5,50%. Jerome Powell a répété ces dernières semaines que plusieurs hausses étaient envisagées, "au moins deux, possiblement d'affilée" afin de dompter l'inflation qui est sur la bonne voie. Les indices profitaient enfin d'un baromètre de confiance robuste pour les consommateurs américains en juillet. Mesurée par le Conference Board, la confiance des consommateurs a grimpé au plus haut en deux ans à 117 points. Sur le marché obligataire, les rendements à dix ans s'inscrivaient à 3,90% contre 3,87% la veille. © 2023 AFP