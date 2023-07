NBA: LeBron James rassure sur l'état de santé de son fils après son arrêt cardiaque

Los Angeles (AFP) – La superstar de la NBA LeBron James a déclaré jeudi que sa famille était "réunie et en bonne santé", trois jours après l'arrêt cardiaque de son fils aîné lors d'un entraînement avec son équipe de basket universitaire.

Bronny James et son père LeBron James, le 11 décembre 2021 à Phoenix, en Arizona

Publicité Lire la suite

"Tout le monde se porte bien. Notre famille est réunie et en bonne santé, et nous ressentons votre amour. Nous aurons plus de choses à dire quand nous serons prêts, mais je voulais dire à tout le monde combien votre soutien a compté pour nous tous !", a déclaré James sur les réseaux sociaux.

"Je tiens à remercier les innombrables personnes qui envoient à ma famille amour et prières. (...) Nous apprécions votre soutien et je vous en suis très reconnaissant", a écrit James dans son premier message depuis que son fils Bronny, 18 ans, s'est effondré sur le parquet alors qu'il s'entraînait avec l'université de Californie du Sud, lundi à Los Angeles.

Mardi, la famille avait annoncé que Bronny James avait été traité par le personnel médical sur place, hospitalisé et transféré dans l'unité de soins intensifs dans un état "stable".

Aucun détail n'avait filtré depuis, les photographes postés devant le Cedars-Sinai Medical Centerde Los Angeles ayant simplement assuré avoir vu la superstar entrer dans l'établissement hospitalier.

"Grâce à la réaction rapide et efficace de l'équipe médicale de l'USC, Bronny James a été traité avec succès", a déclaré le centre hospitalier dans un communiqué.

Bronny James "est arrivé au centre médical Cedars-Sinai parfaitement conscient, neurologiquement intact et stable. M. James a été rapidement pris en charge par un personnel hautement qualifié et a été renvoyé chez lui, où il se repose", a précisé l'hôpital.

"Bien que son traitement va se poursuive, nous espérons qu'il continuera à se rétablir et nous sommes encouragés par sa réaction, sa résilience et le soutien de sa famille et de sa communauté", conclut le communiqué.

Selon l'American Heart Association, seule une personne sur dix survit à un arrêt cardiaque extrahospitalier, lorsque le cœur s'arrête brusquement, sans avertissement ou presque.

L'arrêt cardiaque de James est survenu un peu plus d'un an après qu'un autre joueur de basket-ball de l'USC, Vince Iwuchukwu, a souffert d'une insuffisance cardiaque et s'est effondré lors d'un entraînement. Iwuchukwu s'est ensuite complètement rétabli.

Bronny James, devenu l'un des meilleurs espoirs du basket-ball des lycées américains, s'est engagé à jouer pour les Trojans, l'équipe de l'Université de Californie du Sud, en mai dernier.

Son célèbre père de 38 ans, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, quatre fois champion et quatre fois meilleur joueur, a plusieurs fois émis le souhait de prolonger sa carrière afin de jouer dans la ligue avec son fils, qui était attendu à la Draft 2024.

© 2023 AFP