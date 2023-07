Tour de France Femmes: Bauernfeind consacrée, Vollering punie

Albi (AFP) – Albi attendait une sprinteuse, c'est une grimpeuse qui a été consacrée au pied de la Cathédrale Sainte-Cécile: Ricarda Bauernfeind est devenue à 23 ans la plus jeune vainqueure d'une étape du Tour de France Femmes version ASO en piégeant les favorites jeudi.

Incrédule à l'arrivée à l'ombre du prestigieux monument de la cité albigeoise, l'Allemande de l'équipe Canyon n'a pu retenir ses larmes de joie quand la favorite néerlandaise Demi Vollering n'a pu, elle, cacher son étonnement après avoir écopé d'une pénalité de 20 secondes pour un abri prolongé derrière voiture jugé illicite.

Autre mauvaise nouvelle pour la formation SD Worx, qui s'est consolée en conservant le maillot jaune avec la Belge Lotte Kopecky, la sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes n'avait pas été en mesure de prendre le départ en raison de problèmes digestifs.

"Ce n'est vraiment pas notre meilleure journée", s'est plaint Kopecky jugeant la sanction visant Vollering "trop sévère".

"Demi s'est abritée après avoir été victime d'une crevaison et non pas parce qu'elle était en difficulté. C'était légal", a soutenu la leader du classement, par ailleurs "frustrée de ne pas avoir pu sprinter pour la gagne", piégée comme les autres par le numéro de Bauernfeid.

La coureuse de poche (55 kg, 1m66), cinquième de la dernière Vuelta Feminina, s'est échappée peu après l'avant-dernière difficulté du jour, la côte de Laguepie, pour rapidement creuser un écart d'une minute et demi.

Vos décroche, Muzic abandonne

Elle a ensuite résisté au retour d'un duo de poursuivantes et s'est imposée avec 22 secondes d'avance devant la Suissesse Marlen Reusser et le championne d'Allemagne Liane Lippert, Kopecky réglant le sprint des poursuivantes dix secondes plus tard.

L'Allemande Ricarda Bauernfeind remporte en solitaire la 5e étape du Tour de France féminin, le 27 juillet 2023 à Albi © Jeff PACHOUD / AFP

"Je ne pensais vraiment pas m'imposer car le final ne m'était pas favorable et, derrière, il y a avait quelques fameuses rouleuses", se pinçait la coureuse de l'équipe Canyon.

Au classement, Vollering qui occupait la deuxième place rétrograde en septième position du fait de la sanction la visant. Elle fait ainsi une mauvaise opération, sa grande rivale pour le maillot jaune dimanche à Pau, sa compatriote Annemiek van Vleuten, tenante du titre, la devance désormais de 12 secondes à trois étapes de la fin de l'épreuve.

Au lendemain de la plus longue étape du Tour (177 km) et dans une chaleur suffocante, beaucoup de coureuses ont éprouvé des difficultés dans les trois difficultés du jour.

Un écrémage par l'arrière n'a laissé qu'une trentaine de concurrentes se disputer la victoire à l'approche du final, des coureuses comme Marianne Vos ou Elisa Balsamo ayant été distancées dès les premières difficultés.

Cette étape a été fatale à la Française Evita Muzic. La coureuse de l'équipe FDJ-Suez, huitième de l'édition 2022, a été contrainte à l'abandon en raison de maux de ventre alors qu'elle occupait la 14e place du classement général.

Vendredi, le peloton reliera Albi à Blagnac en Haute-Garonne sur un parcours proposant quatre difficultés répertoriées (toutes de 4e catégorie), la dernière figurant à plus de 40 kilomètres de la ligne. De quoi, peut-être, redonner le sourire aux sprinteuses.

© 2023 AFP