Modestes gains à Wall Street pour la dernière séance d'un mois positif

New York (AFP) – Les indices de la Bourse de New York ont conclu lundi sur de modestes gains, sans grands mouvements, la dernière séance d'un mois de juillet positif, le cinquième d'affilée pour le Nasdaq et le S&P 500.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Publicité Lire la suite L'indice Dow Jones a grappillé 0,28%, le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,21% et l'indice élargi S&P 500 de 0,15%, selon des résultats provisoires. © 2023 AFP