Mondial-2023/Match de préparation: la France déroule pour sa première sortie face à la Tunisie

Pau (AFP) – L'équipe de France, bien que privée de son prodige Victor Wembanyama, N.1 de la dernière draft NBA, a parfaitement lancé sa campagne de préparation au Mondial-2023 organisé en Asie (25 août-10 septembre) en étrillant la Tunisie (93-36) lundi soir à Pau.

Dix ans après le sacre continental de la bande de Tony Parker et Boris Diaw, fêtés avant le coup d'envoi par le public béarnais, leurs successeurs, emmenés par les champions d'Europe encore en activité, le capitaine Nicolas Batum (7 pts) et Nando De Colo (10 pts), ont livré une partition appliquée et sérieuse, sans aucun accroc, ni beaucoup d'enseignements.

"Il ne faut justement pas vouloir en tirer de ce match. Ce serait une erreur, le piège est assez évident", a résumé le sélectionneur Vincent Collet. "Maintenant on doit vouloir et pouvoir faire la même chose contre des adversités plus fortes", a-t-il ajouté.

Wembanyama ayant fait l'impasse sur le voyage en Asie pour se consacrer pleinement cet été aux San Antonio Spurs, Vincent Collet a pu compter sur un secteur intérieur très solide avec l'étincelant Guerschon Yabusele (18 points, meilleur marqueur et 28 d'évaluation), et les tours quasi-jumelles Rudy Gobert (2,16 m, 11 pts) et Moustapha Fall (2,18m, 8 pts) face à un adversaire limité.

L'ancien basketteur français Boris Diaw pose avec le trophée de l'Eurobasket 2013 avant le match de préparation à la Coupe du monde de basket-ball contre la Tunisie à Pau le 31 juillet 2023 © GAIZKA IROZ / AFP

Pas de suspense

La défense, secteur clé de toutes les médailles remportées depuis près de 15 ans, a encore une fois fait son œuvre, d'abord lors du deuxième quart-temps avec un 21-0 infligé en 5 minutes aux Tunisiens, suivi d'un 22-2 lors du suivant ôtant tout suspense (75-30).

"On a essayé de mettre en place ce que l'on avait vu à l'entraînement même si ce n'était pas facile parce que ce n'était pas forcément l'opposition à laquelle on s'attendait", a reconnu Nando De Colo, en jambes pour son retour avec les Bleus.

Comme prévu, le temps sur le parquet a été équitablement partagé entre les joueurs (tous entre 11 et 21 minutes), de même que la marque avec une belle adresse générale à 3 points (50 %). Même l'aérien Yves Pons, lancé pour la première fois dans le grand bain international à la place de Mathias Lessort ménagé (cheville), s'est illustré avec 5 points inscrits en 11 minutes.

Le basketteur français Yves Pons pendant le match de préparation à la Coupe du monde de basket-ball contre la Tunisie à Pau le 31 juillet 2023 © GAIZKA IROZ / AFP

Les Bleus poursuivront leur montée en puissance contre le Monténégro mercredi, "une équipe qui nous pose toujours des problèmes, qui a de la rugosité" avertit Collet, puis face au Venezuela (7 août), la Lituanie (9 août et 11 août), le Japon (17 août) et enfin l'Australie (20 août).

Ils débuteront la compétition planétaire le 25 août contre le Canada à Djakarta (Indonésie), dans le groupe H, où figurent aussi la Lettonie et le Liban.

