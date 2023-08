🔴 En direct : un premier avion français transportant 262 rapatriés du Niger atterrit à Paris

Heure par heure

Un premier avion français transportant 262 rapatriés du Niger a atterri à Paris dans la nuit de mardi à mercredi. En parallèle, un des putschistes ayant pris le pouvoir au Niger a annoncé à la télévision nationale la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec cinq pays frontaliers. Suivez notre direct.

Des Français et d'autres citoyens européens attendent de pouvoir quitter l'aéroport de Niamey pour être rapatriés à Paris, le 1er août 2023.

1 h 55 : le Niger rouvre ses frontières terrestres et aériennes avec cinq pays frontaliers

Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec cinq pays frontaliers ont été rouvertes, près d'une semaine après leur fermeture lors d'un coup d'État ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum, a annoncé mardi 2 août un des putschistes à la télévision nationale.

"Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont rouvertes" à "compter de ce jour", a-t-il déclaré, quelques heures après une première évacuation par la France de ses ressortissants et cinq jours avant la fin de l'ultimatum pour rétablir l'ordre constitutionnel, exigé par les pays ouest-africains.

1 h 47 : atterrissage à Paris d'un avion français transportant 262 rapatriés du Niger

Un premier avion français transportant 262 personnes évacuées du Niger a atterri à l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle peu après 1 h 30 (23 h 30 GMT) dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 août, a déclaré à l'AFP une source aéroportuaire, quelques jours après le coup d'État militaire dans le pays.

"Il y a 262 personnes à bord de l'avion qui est un Airbus A330, dont une douzaine de bébés", avait indiqué à l'AFP dans la soirée la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, expliquant que la "quasi totalité des passagers sont des compatriotes".

Outre une grande majorité de Français, ont également atterri des Nigériens, des Portugais, des Belges, des Éthiopiens et des Libanais, a précisé à la presse présente à l'aéroport de Roissy le ministère des Affaires étrangères.

Un second vol devrait atterrir dans la nuit, avec à son bord Français, Nigériens, Allemands, Belges, Canadiens, Américains, Autrichiens et Indiens, d'après la même source. À leur arrivée, une vingtaine de membres de la Croix-Rouge française sont présents pour proposer bouteilles d'eau et collations.

Sur les quelque 1200 Français enregistrés sur les listes consulaires au Niger, selon Paris, 600 ressortissants souhaiteraient revenir en France. Le souhait des autorités est de clore l'opération à la mi-journée mercredi. Quatre avions de rapatriement ont pour l'instant été prévus.

