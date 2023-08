Mondial féminin: qualification historique pour la Jamaïque, le Brésil éliminé

Melbourne (AFP) – La Jamaïque a décroché sa première qualification pour les 8es de finale d'un Mondial féminin, aux dépens du Brésil de la star Marta, éliminé après cette nouvelle contre-performance, mercredi à Melbourne (0-0).

Les joueuses jamaïcaines Paige Bailey-Gayle (G) et Deneisha Blackwoodtout (D) célèbrent la qualification de leur équipe en 8e de finale du Mondial, à la fin du match contre le Brésil (0-0), le 2 août 2023 à Melbourne (Australie)

Publicité Lire la suite

Les "Reggae girlz", avec une victoire et deux nuls (5 pts), terminent deuxièmes du groupe F, derrière la France (7 pts).

Pour leur deuxième participation à une Coupe du monde, elles ont réussi l'exploit d'éliminer des habituées du tableau final, les Brésiliennes, qui n'avaient plus connu une sortie aussi précoce depuis 1995.

Les joueuses entraînées par Lorne Donaldson disputeront leur huitième de finale mardi prochain contre un adversaire qu'elles connaîtront jeudi. Pour le moment, la Colombie est la mieux placée pour les affronter.

Battue 2-1 par la France samedi dernier, le Brésil, troisième (4 pts), avait besoin d'une victoire pour se qualifier, ou d'un coup de pouce du Panama face aux Bleues.

Mais la 8e nation mondiale s'est heurtée au mur défensif des Jamaïcaines, qui n'ont pas encaissé le moindre but dans la compétition. Et dans le même temps, à Sydney, les Panaméennes n'ont pas accompli de miracle (défaite 6-3).

Après le Canada, il s'agit de la deuxième sélection majeure à quitter, dès les groupes, un tournoi qui a montré que l'écart se resserrait entre les sélections établies et leurs poursuivantes.

Titulaire, l'attaquante star Marta a disputé son dernier match lors d'une Coupe du monde, sa sixième, à 37 ans.

Elle avait fondu en larmes, mardi en conférence de presse, au moment d'évoquer sa carrière et son héritage.

La joueuse d'Orlando a été remplacée à la 81e minute, sans avoir eu la possibilité de marquer et d'ainsi devenir la première joueuse, hommes et femmes confondus, à marquer dans six éditions de la Coupe du monde.

© 2023 AFP