Menacé de relégation, le FC Sochaux saisit le tribunal administratif

Sochaux (France) (AFP) – Le FC Sochaux Montbéliard (FCSM) a déposé un recours en référé devant le tribunal administratif (TA) de Paris contre son exclusion de Ligue 2, confirmée cette semaine par les autorités sportives nationales, a annoncé jeudi l'avocat du repreneur Romain Peugeot.

"Le recours devant le TA a été déposé hier soir. On attend sa décision dans les prochaines heures ou les prochains jours", a déclaré à l'AFP Laurent Cotret, avocat de M. Peugeot qui a réuni des fonds pour reprendre le club de football, abandonné par son actionnaire chinois.

Le club sochalien, 9e de L2 à l'issue du dernier exercice, plaide contre sa rétrogradation en National par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), une émanation de la Fédération française de football (FFF). Ce revers doit profiter à Annecy, 17e et relégué, qui devrait être repêché en deuxième division, dont la première journée débute samedi.

Mardi, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) n'a pas été convaincu par le projet de reprise piloté par Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur, à la suite du retrait de l'actionnaire chinois, le groupe immobilier Nenking. Le club presque centenaire se retrouve ainsi acculé au dépôt de bilan.

Saisi jeudi matin, le comité exécutif de la FFF n'a pas voulu se prononcer sur le recours du club en attendant la décision du TA. Si le TA ne revient pas sur la relégation de Sochaux en National, la FFF ne statuera pas, a-t-on indiqué de sources fédérales. Elle ne se prononcera que si le TA va dans le sens du club sochalien.

Me Cotret a assuré que son client disposait des fonds nécessaires, à savoir 8,5 millions d'euros, pour assurer la pérennité du FCSM. "J'ai la preuve que le budget est bouclé. J'ai les fonds sur mon compte d'avocat, avec une instruction irrévocable de les verser en cas de maintien en Ligue 2", a-t-il dit.

Mercredi, M. Peugeot a déploré l'attitude des autorités sportives.

"On a réuni les fonds et constitué un dossier en béton armé. Et le FCSM s'est maintenu sportivement: pourquoi cherche-t-on à détruire le club ?" a-t-il lancé.

Fondé en 1928 dans le berceau du constructeur automobile Peugeot, le club de Sochaux a été un modèle de stabilité durant près de 90 ans quand il était détenu par la famille du même nom. Mais en quelques années, ses propriétaires chinois l'ont poussé au bord de la faillite.

