"Super Mondiaux" de cyclisme: cinq Français à suivre

Glasgow (AFP) – Pauline Ferrand-Prévot, Christophe Laporte, Cédrine Kerbaol, Mathilde Gros, Anthony Jeanjean: cinq Français à suivre lors des Championnats du monde de cyclisme toutes disciplines du 3 au 13 août à Glasgow, à un an des JO de Paris.

Pauline Ferrand-Prévot, 31 ans, VTT Cross-country

La Rémoise, quadruple championne du monde de cross-country (2015, 2019, 2020, 2022), connaît un début de saison en dents de scie. Bien lancée dans la course au classement général de la Coupe du monde –elle pointe à la 2e place après cinq étapes-, elle a traversé deux mois estivaux compliqués avec une décevante 19e place aux championnats d'Europe en Pologne en juin et, surtout, une lourde chute à Val di Sole (Italie) début juillet, mettant un coup d'arrêt de deux semaines à sa préparation pour les Mondiaux. Touchée au genou, la présence de la pilote d'Ineos-Grenadiers à Glasgow était très incertaine jusqu'à ce qu'elle soit officiellement appelée par le staff de l'équipe de France le 15 juillet dernier. Pour défense son titre, elle aura fort à faire face la jeune prodige néerlandaise Puck Pieterse, 21 ans, qui a écrasé la concurrence en Pologne.

(ARCHIVES) La cyclsite française Pauline Ferrand-Prévot sur le podium après avoir remporté les championnats du monde de cross-country aux Gets, dans les Alpes, en France, le 28 août 2022 © OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP/Archives

Christophe Laporte, 30 ans, route, course en ligne

Si le sélectionneur Thomas Voeckler n'a à ce stade pas désigné de leader pour la course en ligne de dimanche, celui qui se rapproche le plus de ce statut est Christophe Laporte. Parce que le Varois, vice-champion du monde du titre, est en jambes comme l'a montré son Tour de France. Mais aussi à cause du parcours qui convient parfaitement à son profil de coureur de classiques, à la fois rapide, résistant et tous terrains. Le champion de France Valentin Madouas et l'ancien double champion du monde Julian Alaphilippe constituent d'autres atouts de l'équipe de France face notamment à l'armada belge de Remco Evenepoel et Wout Van Aert, le coéquipier de Laporte chez Jumbo-Visma.

Le cycliste français de la Jumbo-Visma Christophe Laporte dans la côte de Pike pendant la première étape du Tour de France 2023 dans le Pays Basque le 1er juillet 2023 © Anne-Christine POUJOULAT / AFP/Archives

Mathilde Gros, 24 ans, piste, vitesse et keirin

Elle aspire à devenir l'une des vedettes des JO de Paris pour lesquels elle a pris date dès l'an dernier en devenant championne du monde de vitesse individuelle, l'épreuve-reine, sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines où auront lieu les Jeux dans un an. A Glasgow, la sprinteuse veut "repartir de zéro" pour aller "chercher comme l'année dernière ce maillot" arc-en-ciel. Elle visera aussi l'or sur le keirin et voudra continuer à progresser en vitesse par équipes avec Marie-Divine Kouamé et Julie Michaux. Dans l'ensemble, les pistards français seront ambitieux à Glasgow après leur belle moisson aux Mondiaux-2022 (7 médailles dont 3 en or).

Cédrine Kerbaol, 22 ans, route, course en ligne, contre-la-montre

Révélation du Tour de France avec une 12e place au général et le maillot blanc de meilleure jeune, la Bretonne s'est affirmée comme une titulaire "indiscutable" pour la course en ligne dimanche 13 août. La Finistérienne, arrivée tardivement au cyclisme, s'était déjà fait remarquer fin juin à Cassel (Nord) en devenant championne de France de contre-la-montre devant l'expérimentée Audrey Cordon-Ragot. Un sacre qui a amené le sélectionneur Paul Brousse à la retenir aussi pour le chrono des Mondiaux jeudi 10 août aux côtés de Juliette Labous, la fer de lance des Bleues.

La cycliste française de l'équipe Ceratizit-WNT Cedrine Kerbaol (au centre) avec ses coéquipières sur le podium, après avoir remporté le classement de la meilleure jeune sur le Tour de France femmes à Pau en France, le 30 juillet 2023 © JEFF PACHOUD / AFP/Archives

Anthony Jeanjean, 25 ans, BMX Freestyle

A un an des Jeux de Paris, l'épreuve de BMX Freestyle Park constitue un test majeur pour Anthony Jeanjean. Triple champion d'Europe (2019, 2021, 2022), l'Héraultais est l'un des rares riders originaires du Vieux Continent à pouvoir inquiéter les Australiens et les Américains, dominateurs depuis toujours dans cette discipline spectaculaire. Après avoir obtenu une médaille d'argent aux Championnats d'Europe en Pologne en juin et remporté une étape de Coupe du monde en juillet en Belgique -sa 2e en carrière- Jeanjean arrive en pleine confiance à Glasgow où la phase de qualification débute samedi.

