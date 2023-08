Wall Street conclut en baisse en attendant les résultats d'Apple et d'Amazon

New York (AFP) – La Bourse de New York, qui a évolué jeudi nettement dans le rouge en séance, dans le sillage de la dégradation de la note de solvabilité des Etats-Unis par Fitch, a modéré ses pertes à la clôture, en attendant la publication des résultats des mastodontes Apple et Amazon.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Publicité Lire la suite L'indice Dow Jones a cédé 0,19%, le Nasdaq, à dominante technologique, a lâché 0,10% et l'indice élargi S&p 500 a perdu 0,26%, selon des résultats provisoires. © 2023 AFP