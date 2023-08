XV de France: Dulin capitaine d'une équipe revisitée en Ecosse

Marcoussis (France) (AFP) – Trois néophytes et un nouveau capitaine. Les Bleus lanceront la préparation à la Coupe du monde, samedi en Ecosse, avec un XV de départ largement remanié, où débutent trois joueurs sans sélection et Brice Dulin en chef de file.

Cornaqués par l'arrière de La Rochelle Brice Dulin (33 ans, 36 sélections), le troisième ligne de La Rochelle Paul Boudehent (23 ans), l'ailier de Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey (20 ans) et le centre Emilien Gailleton (20 ans) fêteront leur première sélection tout en tentant de gagner leur place dans les 33 pour la Coupe du monde.

"Chacun a son parcours, ses origines. Vingt ans, c'est très jeune, ils sont sans doute parmi les plus jeunes nouvellement capés. Mais ils ne posent pas de question: Louis et Emilien ont un parcours parfait, Paul a un parcours un peu différent en passant par France VII. Le rugby français peut-être fier de sortir des joueurs avec un tel potentiel. A nous de les accompagner pour qu'ils se développent", a justifié le sélectionneur Fabien Galthié.

"Mais il n'y a pas vraiment de surprise, ça répond à une méthode, à une logique. Même s'ils sont jeunes, ils sont préparés. Ils ont envoyé des signaux très tôt! (...) Nous avons des arguments à faire valoir", a ajouté Galthié.

Au total, les Bleus compteront 25 ans et demis et quatorze sélections de moyenne. Seuls quatre joueurs, les piliers Jean-Baptiste Gros (24 ans, 21 sél.) et Demba Bamba (25 ans, 25 sél.), l'ouvreur Matthieu Jalibert (24 ans, 23 sél.) et l'arrière Brice Dulin (33 ans, 36 sél.), facturent en effet plus de vingt capes.

Les joueurs du XV de France prennent part à un entraînement dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde de rugby 2023, à Marcoussis en France le 2 août 2023 © LOU BENOIST / AFP/Archives

A noter également le retour du Montpelliérain Arthur Vincent. Après deux saison minées par les blessures, le centre (23 ans, 14 sél.), joueur cadre en début de mandat de Galthié, pourrait disputer son premier match depuis septembre s'il entre encore en cours de rencontre.

Dulin, sixième capitaine

Pour diriger cette équipe expérimentale à un peu plus d'un mois du Mondial, Dulin va, lui, étrenner ses galons de capitaine. Une première pour l'arrière, qui n'avait plus été désigné capitaine depuis son passage dans les équipes de jeunes d'Agen.

"Quel honneur, quel bonheur pour Brice Dulin! C'est tout sauf un hasard, il est totalement légitime dans ce rôle. Et il ne le doit qu'à lui, à sa persévérence, à sa détermination", a expliqué le manager des Bleus Raphaël Ibanez.

L'arrière français Brice Dulin tape un coup de pied pendant un entraînement dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde de rugby 2023, à Marcoussis en France, le 27 juillet 2023 © Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP/Archives

"Le choix nous a paru tellement naturel... Il est leader dans son club, dans cette épine dorsale qui est devenue championne d'Europe. Il a la maturité nécessaire", a poursuivi l'ancien talonneur (98 sélections, dont 41 comme capitaine).

Il s'agit du sixième capitaine de Fabien Galthié après Charles Ollivon, Baptiste Serin, Baptiste Couilloud, Anthony Jelonch et Antoine Dupont.

Les cadres habituels, Antoine Dupont, Grégory Alldritt, Gaël Fickou ou Romain Ntamack, ont ainsi été laissés au repos. Le deuxième ligne Romain Taofifenua (32 ans, 43 sél.) et le troisième ligne François Cros (29 ans, 20 sél.), eux, sont tous les deux blessés.

C'est donc avec six joueurs avec moins de dix sélections que les Bleus vont aller chercher un troisième succès de rang à Murrayfield: outre les trois bizuths, le talonneur Pierre Bourgarit (25 ans, 7 sél.), le deuxième ligne Bastien Chalureau (31 ans, 3 sél.), le troisième ligne Yoan Tanga (26 ans, 2 sél.) et l'ailier Ethan Dumortier (22 ans, 5 sél.) vont tenter de gagner leur place dans les 33 avant l'annonce de la liste le 21 août.

En attendant le Mondial et le match d'ouverture tonitruant contre les All Blacks, la France affronte l'Ecosse à deux reprises, à Murrayfield puis la semaine prochaine à Saint-Etienne. Les hommes de Fabien Galthié défieront ensuite les Fidji à Nantes et l'Australie au stade de France.

