Grâce à un "cri interstellaire", communications rétablies avec la sonde Voyager 2

Washington (AFP) – C'est la fin d'une grosse frayeur: la Nasa a annoncé vendredi avoir entièrement rétabli les communications avec sa mythique sonde Voyager 2, après les avoir interrompues par inadvertance fin juillet.

La sonde, lancée dans l'espace en 1977 et actuellement située à 19,9 milliards de kilomètres de la Terre, "opère normalement" et est bien restée "sur sa trajectoire attendue", a déclaré la Nasa dans un communiqué.

Des commandes envoyées le 21 juillet avaient par erreur fait pointer l'antenne du vaisseau dans une mauvaise direction, à l'écart de la Terre, interrompant la communication de données.

Cette semaine, la Nasa avait confirmé avoir réussi à détecter le signal de Voyager 2 grâce au "deep space network", un réseau international d'antennes, indiquant qu'elle était en "bonne santé".

Puis l'"équivalent d'un cri interstellaire" a été envoyé, "ordonnant à la sonde de se réorienter et de retourner son antenne vers la Terre", a expliqué la Nasa vendredi.

Les scientifiques avaient expliqué que cette technique avait peu de chances de fonctionner, mais elle s'est finalement révélée payante.

Compte tenu de la distance à laquelle se trouve Voyager 2, la commande a mis un peu plus de 18 heures à l'atteindre, et il a fallu attendre la même durée avant de pouvoir s'assurer du résultat, a expliqué la Nasa.

L'agence spatiale américaine reçoit désormais de nouveau les données scientifiques et de télémétrie (mesure de distance) de la sonde, a-t-elle confirmé.

Si cette méthode n'avait pas fonctionné, la Nasa espérait qu'une manoeuvre de réorientation automatique réglerait le problème, mais celle-ci n'était attendue qu'à une date lointaine, en octobre.

Voyager 2 a quitté en 2018 la bulle protectrice du Soleil, appelée l'héliosphère, pour entrer dans l'espace interstellaire.

Avant de quitter le système solaire, elle est devenue la seule sonde à avoir réalisé un survol d'Uranus et de Neptune.

Sa jumelle Voyager 1, également lancée en 1977, était devenu le premier vaisseau à entrer dans l'espace interstellaire, en 2012, et se trouve actuellement à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre.

Les deux sondes, missions mythiques de la Nasa, emportent chacune des enregistrements de sons et d'images de la Terre sur des plaques en or et en cuivre.

© 2023 AFP