MotoGP: Bezzecchi partira en pole en Grande-Bretagne, loin devant Quartararo dernier

Silverstone (Royaume-Uni) (AFP) – L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a décroché samedi la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, neuvième manche de la saison de MotoGP, sur le tracé détrempé de Silverstone, tandis que le Français Fabio Quartararo partira dernier du sprint samedi après-midi et de la course dimanche.

Bezzecchi, qui signe la troisième pole de sa carrière dans la catégorie reine -la deuxième de rang après sa performance aux Pays-Bas fin juin-, s'élancera devant l'Australien Jack Miller (KTM) et l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) sur la grille de départ de la course sprint à 16h00, et dimanche sur celle du GP (14h00).

Les qualifications ont été disputées dans des conditions rendues dantesques par la pluie qui ne cesse de tomber sur le circuit depuis le début de la matinée, occasionnant de nombreuses chutes sans gravité.

Bezzecchi, actuellement 3e du championnat, a notamment chuté en fin de séance: "je vais bien, mais c'était une grosse chute que j'ai faite là", a-t-il tenu à rassurer. Le poleman avait alors déjà signé le temps de référence.

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), actuel leader du championnat partira de la deuxième ligne, en 4e position.

L'autre Français de la grille Johann Zarco s'élancera 9e, derrière son coéquipier espagnol chez Ducati-Pramac Jorge Martin, actuellement dauphin de Bagnaia au championnat et 7e sur la grille.

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Honda) partira 14e.

Très loin derrière, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) s'élancera 22e et dernier du sprint et du GP, après avoir signé le moins bon temps des qualifications plus tôt dans la matinée.

"Ce n'est pas le début de journée que nous attendions", a regretté le Niçois de 24 ans. "J'ai commis une erreur et j'ai dû m'arrêter au garage. Le pneu était froid et je n'ai pu faire qu'un tour", a-t-il ensuite expliqué.

Le champion du monde 2021, toujours en difficulté au guidon de sa Yamaha, signe en Grande-Bretagne son pire résultat en qualifications depuis ses débuts en MotoGP, en 2019. Jusqu'à présent, il n'était jamais parti au-delà de la 16e place (GP d'Espagne 2023).

© 2023 AFP