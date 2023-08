Wall Street conclut en légère baisse après de médiocres données du commerce chinois

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu mardi en légère baisse, regagnant une partie du terrain perdu en séance après les mauvais chiffres du commerce en Chine et des avertissements sur le secteur bancaire.

La façade du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'indice Dow Jones, qui perdait plus de 1% en cours de séance, n'a finalement cédé que 0,45%. Le Nasdaq à forte coloration technologique a lâché 0,79% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,42%, selon des résultats provisoires. © 2023 AFP