British Open de golf: Céline Boutier vers un nouvel exploit Majeur ?

Londres (AFP) – Sensation française du 'green' depuis sa victoire à Evian il y a dix jours, Céline Boutier se présente en favorite au British Open, dernier tournoi du grand chelem qui commence jeudi et où elle peut remporter son deuxième Majeur, une performance inédite en France.

Si elle s'impose à l'issue du dernier tour dimanche sur le terrain du Walton Heath au sud-ouest de Londres, Céline Boutier, 29 ans, enchaînerait aussi une troisième victoire de rang sur le circuit LPGA, le championnat professionnel féminin, après le tournoi d'Evian et le Scottish Open remporté dimanche dernier à Ayrshire.

"Je me sens bien, un peu fatiguée physiquement mais je vais essayer de me concentrer pour réaliser quelques bonnes séries et me donner une chance dimanche" a expliqué avant le tournoi britannique l'ancienne N.1 mondiale amateur, devenue professionnelle en 2016 et qui compte cinq titres sur le LPGA Tour, un record pour une Française.

Elle qui a pris part à son premier British Open il y a dix ans, en août 2013, s'alignera pour la huitième fois en Angleterre. Elle avait terminé à la septième place de la dernière édition l'an passé.

"Heureuse d'avoir remporté (s)on premier Majeur", en particulier "A Evian, devant (s)a famille et les supporters français", Boutier ne voit "que du bonus" pour le reste de la saison.

Surtout, "je sais que les probabilités, ne serait-ce que de gagner deux (titres) d'affilée sont très rares", a souligné la Francilienne, donc "ce serait incroyable de gagner à nouveau cette semaine".

N.3 mondiale

La golfeuse française Céline Boutier tient la coupe de la gagnante du tournoi du Grand Chelem d'Evian le 30 juillet 2023 à Evian-les-Bains © Fabrice COFFRINI / AFP/Archives

Incroyable mais pas impossible pour celle qui est devenue après sa victoire en Ecosse dimanche dernier N.3 mondiale.

Déjà lors de son triomphe il y a une dizaine de jours en France, Céline Boutier avait dépoussiéré l'armoire à trophées tricolore en devenant la première Française à s'imposer dans un des cinq tournois majeurs du circuit féminin depuis 20 ans.

Avant elle, seules Catherine Lacoste (US Open) en 1967 et Patricia Meunier-Lebouc (The Chevron Championship) en 2003 étaient parvenues à faire de même.

Peu après avoir soulevé son trophée, elle avait encore du mal à "imaginer que j'ai marqué le golf français (...), j'espère que ce n'est pas la fin", avait t-elle ajouté en conférence de presse.

Après avoir manqué de remporter l'US Open en 2019 -- elle s'était écroulée lors de la dernière journée --, Céline Boutier n'avait pas laissé passer sa chance à Evian.

Et désormais, elle peut dépasser ses compatriotes en devenant la première Française à compter deux Majeurs. Un exploit qui serait sans nul doute possible retentissant à moins d'un an des Jeux olympiques à Paris.

Elle avait terminé 34e de l'épreuve à Tokyo en 2021, derrière une autre représentante, Perrine Delacour.

"Je connais très bien le parcours et j'ai super hâte d'y être", avait déclaré depuis Evian une championne qui est désormais très attendue.

