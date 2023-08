Wall Street oscille autour de l'équilibre à l'ouverture

New York (AFP) – La Bourse de New York oscillait autour de l'équilibre à l'ouverture mercredi avant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis jeudi et après une séance dans le rouge la veille plombée par des données commerciales décevantes en Chine et des inquiétudes dans le secteur bancaire.

le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Publicité Lire la suite L'indice Dow Jones cédait 0,03%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait d'autant et l'indice S&P 500 était stable (-0,01%) lors des premiers échanges. © 2023 AFP