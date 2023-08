Avec Dupont et Ntamack, les Bleus se mettent en mode Coupe du monde

Capbreton (France) (AFP) – Une semaine après avoir perdu pied à Edimbourg avec une équipe remaniée (25-21), le XV de France a rappelé ses cadres, et notamment sa charnière Dupont-Ntamack, pour son deuxième match contre l'Ecosse samedi, en préparation à la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre).

Publicité Lire la suite

Onze joueurs qui avaient terminé le Tournoi des six nations 2023 par un succès devant le pays de Galles (41-28) retrouveront leur place: outre le demi de mêlée Antoine Dupont (26 ans, 47 sél.) et l'ouvreur Romain Ntamack (24 ans, 36 sél.), il y aura sur la pelouse de Saint-Etienne le pilier Cyril Baille (29 ans, 42 sélections), l'arrière Thomas Ramos (27 ans, 25 sél.), le talonneur Julien Marchand (28 ans, 28 sél.), les centres Gaël Fickou (29 ans, 79 sél.) et Jonathan Danty (30 ans, 20 sél.) ou encore le troisième ligne Grégory Alldritt (26 ans, 39 sél.).

"Cette équipe correspond à nos attentes, à notre volonté de construction cohérente de la préparation. Aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs 'premiums'. C'est un groupe France qui se prépare à la Coupe du monde", a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié.

Au total, ce XV de départ compte 27 ans et 25 sélections de moyenne, contre 25,5 ans et quatorze sélections il y a une semaine.

Seuls le troisième ligne de La Rochelle Paul Boudehent (23 ans, 1 sélection) et le deuxième ligne du Racing 92 Cameron Woki (25 ans, 20 sél.) ont survécu au revers de Murrayfield, qui avait vu les hommes de Fabien Galthié s'écrouler en deuxième période après un premier acte enthousiasmant marqué par trois essais et une avance qui semblait confortable (21-3).

L'ailier de Toulon Gabin Villière (27 ans, 12 sél.) va, lui, connaître sa première sélection depuis le Tournoi 2022, terminé avec un Grand Chelem.

L'ailier du XV de France Damian Penaud à l'entraînement des Bleus le 4 juillet 2023 à Monaco © Valery HACHE / AFP/Archives

"On aurait pu le mettre sur le terrain dès Edimbourg, c'était envisagé. Il était tellement bien dans la partie préparation qu'on a voulu encore pousser le curseur pour lui donner une semaine de plus de développement individuel et collectif", a expliqué Galthié.

"Il a des sensations qui sont très bonnes malgré le peu de matches qu'il a pu jouer l'an dernier", a poursuivi le sélectionneur.

Villière formera le trident arrière aux côtés de l'inamovible Damian Penaud (26 ans, 42 sél.) à gauche et de Ramos à l'arrière.

Sur le banc, six avants et deux arrières prennent place, avec le flanker Sekou Macalou également vu comme un ailier par le staff des Bleus.

Villière, 511 jours plus tard

Des airs d'équipe-type qui débutera face aux All Blacks, le 8 septembre ? "Impossible de répondre", a balayé Galthié.

"On n'est pas à mi-chemin des matches de préparation. Il nous reste trois matches à jouer et, après le dernier match, il nous restera une semaine de récupération. Vous savez très bien comme moi que dans un match, il peut tout arriver. Le meilleur comme le moins bon", a expliqué le patron des Bleus.

Le troisième ligne du XV de France Grégory Alldritt à l'entraînement des Bleus le 4 juillet 2023 à Monaco © Valery HACHE / AFP/Archives

"Je vous laisse commenter, peut-être anticiper ou imaginer une équipe pour la compétition mais aujourd'hui, on est focus sur notre préparation. Il faudra attendre qu'on vous donne la composition d'équipe contre la Nouvelle-Zélande" en ouverture du Mondial le 8 septembre, a-t-il ajouté. Un match qui s'annonce titanesque avec le retour en grande forme des All Blacks.

Avant, le XV de France aura deux autres matches de préparation, contre les Fidji le 19 août à Nantes puis l'Australie la semaine suivante au Stade de France.

Ensuite, il s'agira de penser au Mondial et une poule A relevée, avec aussi l'Italie, l'Uruguay et la Namibie.

© 2023 AFP