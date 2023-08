Espagne: le Barça rate ses débuts en Liga à Getafe

Getafe (Espagne) (AFP) – Peu inspiré et rapidement réduit à 10, le FC Barcelone, champion en titre, a été tenu en échec 0-0 sur la pelouse de Getafe, pour son premier match de la saison en Liga.

Sans Dembélé, parti au PSG et pas encore remplacé, mais avec ses recrues Ilkay Gundogan et Oriol Romeu au coup d'envoi, le Barça n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 contre une équipe de Getafe agressive et disciplinée.

Les Blaugrana étaient réduits à 10 à la 43e minute, après l'expulsion de l'ailier brésilien Raphinha, qui a écopé d'un deuxième jaune pour un coup de coude sur le latéral Gaston Alvarez, avec qui les duels étaient tendus depuis le début de la partie. Ils ont ensuite disputé la seconde période à 10 contre 10, après l'expulsion de Mata (57e), sans parvenir à ouvrir le score.

Match haché

Les Catalans auraient même pu se retrouver à 9 en fin de première mi-temps, lorsque Ronald Araujo, trop court sur une transversale, a décidé de stopper l’action en attrapant le ballon avec les deux mains.

C'est finalement Raphinha qui s'était montré le plus dangereux avant son expulsion. D'abord sur un coup-franc enroulé, boxé facilement par Soria (16e). Puis sur une reprise du gauche à bout portant, sortie par le gardien puis sauvée par le poteau après avoir rebondi sur un défenseur (37e).

Multipliant les gestes d’humeur devant son banc, Xavi a été expulsé à la 70e après avoir réclamé une faute sur Abdé qui partait seul au but.

Le Barça a poussé jusqu'au bout avec les apports d'Ansu Fati, Lamine Yamal et Gavi. Mais ce dernier s'est surtout illustré en se jetant devant la frappe de Portu, qui avait la balle de match devant le but de Ter Stegen (105e).

Sur l'action précédente, au bout du temps additionnel, l'arbitre a dû faire appel à la VAR après qu'Araujo s'est écroulé dans la surface. Le contact était bien réel, mais le visionnage de la vidéo a permis au corps arbitral de déceler une main de Gavi, quelques secondes avant.

Les hommes de Xavi ramènent donc un point de la banlieue madrilène, et s'en contenteront sûrement, tant ils ont été brouillons, comme lors de la victoire en trompe l’œil face à Tottenham 4-2 mardi.

Les défenseurs de Getafe, eux, ont été héroiques jusqu'au bout, faisant se lever le public sur les multiples interventions rugueuses sur Lewandowski ou Pedri, qui n'ont pas réussi à se retrouver.

Le Betis in extremis

Plus tôt dans la journée, Osasuna, qualifié pour les barrages de Ligue Europa Conférence, s’est imposé 2-0 sur la pelouse du Celta Vigo.

C’est le Betis Séville qui est sorti vainqueur du seul choc de cette première journée face à Villarreal 2-1, grâce à un but à la 96e minute de l’attaquant brésilien Willian José.

La journée se poursuit lundi avec l’entrée en matière de l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann, à domicile face à Grenade.

