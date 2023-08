Le YouTubeur star MrBeast pris en sandwich entre philanthropie et bad buzz

Paris (AFP) – Nous sommes le 4 septembre 2022 et environ 10.000 personnes crient "Beast, Beast, Beast" dans un centre commercial du New Jersey : MrBeast, YouTubeur le plus suivi au monde, s'apprête à lancer son premier restaurant de burgers entouré d'une foule hystérique.

MrBeast, Jimmy Donaldson à la ville, bâtit alors son entreprise mondiale "MrBeast Burger", avec des menus préparés dans des "cuisines fantômes", conçues pour des repas vendus sur des applications de livraison.

Mais depuis, l'ambitieuse aventure a tourné au vinaigre.

L'influenceur de 25 ans, récemment couronné YouTubeur le plus populaire au monde avec plus de 170 millions d'abonnés, s'est retourné en justice contre ses fournisseurs de burgers, fin juillet, pour mettre fin à un accord qui désormais, estime-t-il, nuit à son image.

C'est "le pire burger que j'aie jamais mangé de toute ma vie ! C'était comme manger des cuillères de poudre d'ail", affirmait un critique new-yorkais, cité dans les documents déposés au tribunal entre autres nombreux commentaires mécontents.

En réaction, l'entreprise de cuisine fantôme Virtual Dining Concepts a saisi la semaine dernière la justice, réclamant 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

Touché mais pas coulé, Jimmy Donaldson peut compter sur un autre empire alimentaire: Feastables, qui propose des biscuits et des barres chocolatées bénéficiant d'avis plus positifs.

Le filon de l'industrie alimentaire s'avère populaire chez les influenceurs, comme en témoigne la ligne de café commercialisée par l'Américaine Emma Chamberlain, spécialiste des tendances, ou les boissons énergisantes du YouTubeur musculeux Logan Paul.

Le phénomène ne se limite pas aux États-Unis. Le vidéaste français Mister V et la vedette espagnole du web Carlos Rios ont tous deux leurs marques de produits alimentaires distribuées en supermarchés.

"De nombreux YouTubeurs créent une communauté de fans fidèles en raison de leur relation en apparence proche avec leur public", explique Vince Miller, de l'université du Kent, en Grande-Bretagne.

C'est pourquoi le procès autour des burgers "est un signal pour beaucoup d'autres influenceurs", estime Jess Flack, fondatrice de l'agence de marketing d'influence Ubiquitous. "Toute la carrière de quelqu'un comme MrBeast repose sur sa marque", souligne-t-elle.

Car si des stars ont lancé leurs propres produits ou établissements -comme George Clooney, avec une marque de tequila, ou Emimen, un restaurant de spaghettis- "lui n'est pas un acteur ou un chanteur qui peut se recentrer sur sa carrière" en cas d'échec.

Il est donc logique qu'il ait fait "imploser" MrBeast Burger après ces mauvaises critiques, conclut-elle.

Hors de question pour MrBeast d’entacher une réputation à la M. Loyal, construite sur des coups d'éclats philanthropiques.

Suivant le mantra "Rendre le monde meilleur" affiché sur son site "Beast philanthropy", l'influenceur voit grand: distribution d'argent à des livreurs de pizzas ou des chauffeurs Uber, reconstitution de décors de la série à succès "Squid Game" pour mettre en jeu une cagnotte de 456.000 dollars ou plus récemment le financement d'opérations de la cataracte pour 1.000 personnes malvoyantes.

L'influenceur explique qu'il paie ses actions en réinvestissant ses bénéfices -le magazine Forbes a estimé ses revenus à 54 millions de dollars en 2021- dans la production de ses vidéos, qui parfois coûtent des millions de dollars.

Et si beaucoup de gens, surtout les plus âgés, ont du mal à comprendre l'alliance entre ses actions caritatives et sa soif de clics, pour ses fans, il s'agit là d'une part importante de son attrait.

"Beast Philanthropy est littéralement financé par vos yeux", soutient le YouTubeur sur son site, entretenant ses abonnés dans la sensation de faire une bonne action en regardant ses vidéos.

"Beaucoup d'entre eux sont des enfants et des jeunes qui (...) le considèrent comme l'homme le plus gentil et le plus généreux de YouTube", décrypte Vince Miller.

Mais MrBeast se défend de n'intéresser que par ses actions charitables très médiatisées.

Amateur de challenges fous, le vingtenaire a relevé le pari de survivre sur un radeau pendant une semaine avec ses amis. Une épopée filmée qui a battu début août un record avec 46 millions de vues en un jour.

"Je ne veux plus jamais entendre que je n'obtiens des vues que parce que je donne de l'argent. Nous avons battu le record du monde avec mes amis en souffrant et en faisant des blagues", s'est-il défendu.

