Wall Street finit dans le vert, tirée par la technologie

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu dans le vert lundi, tirée par la technologie, au cours d'une séance aux faibles échanges et sans grande nouvelle macro-économique en attendant des données sur la consommation aux Etats-Unis.

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Publicité Lire la suite L'indice Dow Jones a grappillé 0,08%, le Nasdaq, à dominante technologique, a grimpé de 1,05% et l'indice S&P 500 de 0,58%, selon des résultats provisoires. © 2023 AFP