Wall Street finit dans le vert, tirée par la technologie

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu dans le vert lundi, tirée par la technologie, au cours d'une séance aux faibles échanges et sans grande nouvelle macro-économique en attendant des données sur la consommation aux Etats-Unis.

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Publicité Lire la suite L'indice Dow Jones a grappillé 0,07% à 35.307,63 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a grimpé de 1,05% à 13.788,33 points et l'indice S&P 500 de 0,58% à 4.489,72 points. "Le Nasdaq a pris les devants parce que les investisseurs ont commencé à acheter à la baisse les titres d'Apple et de Nvidia qui ont eu un récent accès de faiblesse", a noté Edward Moya d'Oanda. Nvidia, le fabricant de puces très recherchées avec le développement de l'intelligence artificielle, avait clos vendredi en baisse de presque 10% depuis le début du mois d'août. Mais lundi le titre a profité de commentaires positifs d'analystes de JP Morgan et de Morgan Stanley et a bondi de 7,09% à 437 dollars. Apple a conclu en hausse de 0,94%. Sinon, "aucune nouvelle macro-économique" n'était dans le viseur des investisseurs, a souligné Peter Cardillo de Spartan Capital. Mardi, les investisseurs vont s'intéresser au moteur de l'économie américaine, la consommation, avec les ventes au détail pour juillet, qui devraient avoir augmenté de 0,4%, selon les prévisions des analystes, soit davantage qu'en juin. Il y aura aussi la publication des prix à l'importation, une des composantes de l'inflation, et le début d'une série de résultats de grands noms de la distribution, allant de Home Depot (bricolage) à Walmart. Du côté des valeurs, Amazon, Meta, Alphabet (maison mère de Google) ont toutes pris plus de 1%. Tesla est resté en retrait (-1,19%) après avoir réduit le prix d'un de ses modèles en Chine. Le titre d'US Steel Corporation s'est envolé de 36,75% à 31 dollars, après que le groupe sidérurgique a refusé une offre d'achat non sollicitée, le valorisant à plus de 7 milliards de dollars. L'action du constructeur de camions électriques Nikola a chuté de 6,67% à 1,82 alors que le fabricant a rappelé vendredi tous ses véhicules propulsés par une batterie électrique qui a eu des départs d'incendie. © 2023 AFP