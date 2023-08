Wall Street ouvre en légère baisse, soucieuse de l'économie chinoise

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, préoccupée par l'économie chinoise après une série d'indicateurs décevants et un abaissement des taux de la banque centrale chinoise, tandis que la consommation reste solide aux Etats-Unis.

le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'indice Dow Jones cédait 0,40%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 0,27% et l'indice S&P 500 reculait de 0,41%. © 2023 AFP