Le compte-rendu de la Fed pèse sur Wall Street, les taux obligataires montent

New York (AFP) – La Bourse de New York a réagi à la baisse mercredi au compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se montre très ferme et sur le qui-vive face à l'inflation.

le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'indice Dow Jones a cédé 0,52%, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 1,15%, le S&P 500 a lâché 0,76% tandis que les taux obligataires ont grimpé. © 2023 AFP