Les minutes de la Fed pèsent sur Wall Street, les taux obligataires montent

New York (AFP) – La Bourse de New York a réagi à la baisse mercredi au compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se montre très ferme et sur le qui-vive face à l'inflation.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'indice Dow Jones a cédé 0,52% à 34.765,74 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 1,15% à 13.474,63 points, le S&P 500 a lâché 0,76% à 4.404,33 points tandis que les taux obligataires ont grimpé. Le marché obligataire s'est nettement tendu après la publication des "minutes" de la réunion du comité de politique monétaire du 26 juillet. Les taux sur les bons à dix ans ont grimpé à 4,26%, leur plus haut niveau depuis 2008. Dans ce compte-rendu de la réunion où une nouvelle hausse des taux avait été décidée, "la plupart des participants ont reconnu qu'il existait toujours des risques" de persistance de l'inflation qui pourraient "nécessiter de resserrer encore la politique monétaire". Les "minutes ont pesé sur Wall Street", a résumé Peter Cardillo de Spartan Capital. En outre, notait par ailleurs Chris Low, économiste en chef de FNH Financial, les économistes de la Fed continuent de penser que la croissance économique américaine va ralentir et le chômage augmenter un peu en 2024. "Les minutes étaient plus strictes qu'on ne le pensait", a ajouté Art Hogan de B. Riley Wealth Management à l'AFP. "On dirait qu'il y a une petite cohorte qui estime qu'on aura besoin de relever encore les taux cette année. C'est assez pour inviter les investisseurs à prendre des profits" sur les actions boursières, a-t-il ajouté. Le dollar a pris des forces face à l'euro et au yen après la publication du compte-rendu. Parmi les autres indicateurs du jour, la production industrielle aux Etats-Unis est repartie à la hausse au mois de juillet, après deux mois consécutifs de baisse, dépassant au passage les attentes du marché. Portée surtout par les services d'utilité publique comme la fourniture d'électricité pour la climatisation en cette période d'extrême chaleur, elle a progressé de 1% sur un mois, après une baisse de 0,8% au mois de juin. Sur un an, elle reste en retrait de 0,3%. Sur le front du marché immobilier, les mises en chantier de logements ont grimpé de 3,9% en juillet, proches des attentes, mais les dépôts de permis de construire qui donnent une indication de l'évolution du marché, sont quasi-stables (+0,1%). Du côté des valeurs, le titre des grands magasins Target a progressé de 2,92% après avoir affiché un résultat net par action supérieur aux prévisions sur un chiffre d'affaires trimestriel néanmoins en recul. Le groupe, qui a souffert d'une controverse sur ses articles célébrant la communauté LGBT+, a abaissé ses prévisions de résultats pour l'année et signalé que les consommateurs commençaient à moins dépenser. Jeudi, les investisseurs guetteront les résultats d'un autre mastodonte de la distribution, le leader du discount Walmart (+0,05% mercredi). La chaîne de restauration rapide d'inspiration méditerranéenne Cava, entrée en Bourse en juin dernier, a gagné 1,06% après des résultats plutôt savoureux. Son chiffre d'affaires a grimpé 18% à nombre d'enseignes comparables. Cava a célébré pour la première fois un trimestre dans le vert avec un bénéfice de 6,5 millions de dollars pour des ventes de 173 millions de dollars. Le constructeur automobile General Motors a cédé 1,44% après la vente de son usine en Inde à Hyundai. Ford a aussi perdu 1,46% et Tesla chutait de 3,16% après avoir encore annoncé des réductions de prix en Chine, cette fois-ci sur ses Model S et Model X. Le titre du nouveau venu VinFast, constructeur vietnamien de véhicules électriques, a perdu de la voilure (-18,75%) après s'être envolé de 68% la veille, jour de son introduction sur le Nasdaq, au point d'atteindre une capitalisation boursière supérieure à celle de l'Américain GM. L'action Progressive, géant de l'assurance automobile et résidentielle, s'est envolée de 8,87% après des résultats supérieurs aux attentes, tirant dans le vert d'autres compagnies d'assurances comme AllState (+4,44%) ou Travelers (+1,16%).