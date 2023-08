La Bourse de Paris recule après les minutes de la Fed

Paris (AFP) – La Bourse de Paris était en baisse jeudi, au lendemain du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui laisse présager de potentielles futures hausses de taux, ce qui a tendu le marché obligataire.

L'indice principal CAC 40 reculait de 0,33% vers 10H20 GMT, à 7.236,05 points.

Les investisseurs ont été refroidis par le ton plus ferme qu'attendu des membres du comité monétaire de la Fed quant à la poursuite de sa politique de resserrement monétaire.

Selon le compte-rendu publié mercredi de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed en juillet, où elle avait décidé d'une nouvelle hausse de taux, "la plupart des participants ont reconnu qu'il existait toujours des risques" de persistance de l'inflation qui pourraient "nécessiter de resserrer encore la politique monétaire".

Or, "les marchés s'étaient habitués à l'idée que la hausse des taux de juillet était probablement la dernière et le compte rendu remet cette hypothèse en question", souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Depuis cette publication, le marché estime qu'il y a "moins de 15% de chance que la Fed procède à une hausse de ses taux en septembre, mais les prévisions d'une hausse potentielle lors de la réunion de novembre se dessinent", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Sur le marché obligataire, les taux se sont nettement tendus, ce qui pèse sur le secteur de la technologie.

Le 10 ans américain est brièvement monté à son plus haut depuis octobre 2022 (4,33%) et s'établissait à 4,28% vers 07h50 GMT. Le français à même échéance était à 3,24% contre 3,19% à la clôture de mercredi, flirtant avec son plus haut niveau depuis 2011.

La "tech" en repli

Les actions des groupes technologiques, souvent considérées comme plus risquées et sensibles aux hausses de taux obligataires, étaient en baisse.

Worldline chutait de 2,92% à 30,95 euros et Capgemini de 0,68% à 159,85 euros. Atos perdait 0,40% à 6,55 euros, Dassault Systemes 1,70% à 36,34 euros et STMicroelectronics lâchait 1,15% à 42,62 euros.

Valneva se fait financer

Le groupe franco-autrichien spécialisé dans les vaccins (+0,90% à 6,04 euros) a annoncé jeudi avoir passé un accord avec ses créanciers prévoyant de lui octroyer jusqu'à 100 millions de dollars supplémentaires afin de préparer le lancement commercial de son vaccin contre le chikungunya.

"Ce financement supplémentaire sera investi dans la R&D et dans la préparation du lancement commercial potentiel du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya", précise le groupe.

