Mondiaux d'athlétisme: Hassan tombe sur Tsegay, et sur la piste, imitée par Bol

Budapest (AFP) – La Néerlandaise Sifan Hassan, à la lutte pour le titre sur 10.000 m, a chuté à quelques mètres de la ligne d'arrivée laissant la victoire à l'Ethiopienne Gudaf Tsegay samedi aux Championnats du monde d'athlétisme à Budapest.

Dans une fin de soirée folle, sa compatriote Femke Bol s'est aussi affalée sur le tartan quelques minutes plus tard lors du relais 4x400 m mixte, également à portée de l'or, laissant d'éternels regrets aux Pays-Bas, qui repartent bredouille de cette première journée.

Il y avait le virage des Hollandais dans la montée mythique de l'Alpe d'Huez, il y aura désormais le passage maudit des Néerlandais sur la piste du centre national d'athlétisme de Budapest.

En quelques minutes, la fondeuse Sifan Hassan et la sprinteuse Femke Bol ont laissé échapper un titre, ou au moins une médaille assurée, à quelques encablures de la ligne d'arrivée.

Hassan, engagée dans un nouveau pari dingue avec trois épreuves en Hongrie (1.500, 5.000 et 10.000 m), a mal débuté ses travaux herculéens.

La Néerlandaise Sifan Hassan (c) chute lors de la finale du 10.000 m des Mondiaux d'athlétisme, le 19 août 2023 à Budapest © Jewel SAMAD / AFP

A l'issue d'une course lente et tactique, la double championne olympique (5.000 et 10.000 m) a placé une franche accélération à 300 m de l'arrivée du 10.000 m, pour se retrouver dans la dernière ligne droite au coude-à-coude avec Tsegay.

"Regarder le replay"

Ce duel à couper le souffle s'est terminé avec une chute étonnante de Hassan, la condamnant à une anonyme 11e place, et laissant le triomphe à l'Ethiopie pour un triplé, Tsegay devançant la recordwoman du monde et tenante du titre Letesenbet Gidey et Ejgayehu Taye.

"Je garde le sourire mais c'est vraiment difficile, a expliqué la Néerlandaise. Je suis très déçue. Je me sentais vraiment forte et j'ai essayé de pousser dans le dernier tour. Je pense que j'ai été poussée par l'Ethiopienne. J'espère que je ne suis pas folle. J'ai besoin de regarder le replay pour voir exactement ce qui s'est passé. Je ne crois pas que je sois blessée. Ma main va bien, mais mon genou doit être examiné. J'espère que tout ira bien."

La Néerlandaise Femke Bol chute lors du relais 4x400 m mixte des Mondiaux d'athlétisme, le 19 août 2023 à Budapest © Attila KISBENEDEK / AFP

Hassan (30 ans) doit repartir dès dimanche à l'assaut d'une cinquième médaille mondiale (or des 1.500 m et 10.000 m en 2019, bronze du 5.000 m en 2017 et du 1.500 m en 2015), avec les demi-finales du 1.500 m.

Quelques minutes après elle, Femke Bol, à la bagarre avec l'Américaine Alexis Holmes, a violemment chuté la tête la première à moins de 10 mètres de l'arrivée du 4x400 m mixte en lâchant le témoin, de quoi disqualifier son équipe.

Bol, immense favorite du 400 m haies qui débute lundi, paraissait inconsolable, malgré le soutien de ses coéquipiers.

"Crampes"

"Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne m'est jamais arrivé avant. J'ai eu des crampes à l'approche de la ligne d'arrivée, a-t-elle expliqué. Je poussais, poussais, poussais. Je suis déçue que mon corps n'ait pas eu ce qu'il fallait pour finir fort la course."

Les Etats-Unis, avec le quatuor Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling et Holmes, en ont profité pour s'imposer dans cette discipline récente, disputée depuis 2019 en grands championnats, avec un record du monde à la clef (3:08.80), loin devant la Grande-Bretagne et la République tchèque.

Les Américaines Alexis Holmes (g) et Rosey Effiong médailles d'or du relais 4x400 m mixte des Mondiaux d'athlétisme, le 19 août 2023 à Budapest © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

La France, qui avait fait de la discipline un objectif en alignant ses meilleurs éléments (Gilles Biron, Louise Maraval, Téo Andant et Amandine Brossier), a pris une belle quatrième place, à plus d'une seconde toutefois du bronze. De quoi donner des espoirs à un an des Jeux olympiques à domicile.

"C'est la frustration qui domine. Terminer quatrième, c'est toujours chiant, même si on peut être satisfait de notre championnat au vu des attentes. Dans l'optique des J.O, on peut être contents", a indiqué Andant.

Le lanceur de poids Ryan Crouser a lui assuré le spectacle avec un deuxième titre mondial consécutif assorti du deuxième meilleur jet de l'histoire (23,51 m), à seulement cinq centimètres de son record du monde établi à Los Angeles fin mai. Le tout après avoir révélé souffrir de caillots de sang dans sa jambe gauche depuis quelques semaines.

