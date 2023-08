"Immense économiste" et "pédagogue hors pair" : Daniel Cohen est mort

Paris (AFP) – Auteur de nombreux essais et fin analyste du capitalisme, l'économiste Daniel Cohen est mort dimanche à l'âge de 70 ans, le monde universitaire et politique pleurant le "chercheur brillant" et le "pédagogue hors pair".

L'économiste Daniel Cohen, à Paris le 6 avril 2017 © Jacques DEMARTHON / AFP/Archives

Connu du grand public pour ses interventions dans les médias, ce spécialiste de la dette souveraine, né en 1953 à Tunis, était notamment président de l'Ecole d'économie de Paris, un pôle universitaire de recherche économique internationalement réputé. La disparition de Daniel Cohen, gravement malade depuis plusieurs mois, a été annoncée à l'AFP par sa maison d'édition Albin Michel, confirmant une information du journal Le Monde. Il savait rendre "les choses les plus compliquées accessibles", incarnant "un auteur de livre qui avait rencontré un très large public", a loué auprès de l'AFP Alexandre Wickham, directeur éditorial chez Albin Michel. Sa mort suscite de très nombreuses réactions dans le monde politique et économique. "Daniel Cohen était un professeur. Un homme d'idéal et de transmission. De débats et d'engagement. Nous perdons un grand intellectuel, un économiste qui fit rayonner notre recherche française, un humaniste sincère" a déclaré Emmanuel Macron sur X (anciennement Twitter). La Première ministre Elisabeth Borne a fait part, toujours sur X, de sa "tristesse" en apprenant la disparition de M. Cohen dont la "vision de l'économie française et des grandes révolutions notamment numérique manqueront au débat public". Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué sur X "un immense économiste, mais aussi un pédagogue hors pair, un défricheur d'idées nouvelles, un auteur brillant et convaincant". "Il aura été un conseil précieux pendant la crise du COVID. Nous perdons tous une voix et un ami", s'est ému le ministre. De son côté, le député européen écologiste Yannick Jadot a déclaré regretter un homme "remarquablement intelligent, connecté aux enjeux de notre temps". Classé à gauche Daniel Cohen était connu pour son analyse des inégalités, des mutations du capitalisme et de ses crises, ainsi que leurs conséquences sur la société, le travail, ou l'individu. L'économiste, dont le dernier ouvrage "Homo numericus: La +civilisation+ qui vient" a été publié en 2022, était proche de la gauche. Il avait soutenu François Hollande à la présidentielle en 2012, puis Benoît Hamon en 2017, séduit alors par son idée de revenu universel. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de mathématiques en 1976 et docteur ès Sciences Économiques en 1986, Daniel Cohen avait été par ailleurs éditorialiste et membre du conseil de surveillance du journal Le Monde. Il a été lauréat du Prix du livre d'économie par deux fois – en 2000 pour son ouvrage "Nos temps modernes" (Flammarion, 2008) et en 2012 pour "Homo Economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux" (Albin Michel, 2012), a rappelé Le Monde. Daniel Cohen était "l'un des plus grands intellectuels, économistes, animé par toutes les inquiétudes et la science du moment, quelqu'un d'irremplaçable", a témoigné auprès de l'AFP Frédéric Worms, directeur de l'Ecole Normale Supérieure, dont M. Cohen était professeur émérite. Générations d'élèves "Son génie, lui qui était normalien en mathématiques, était de maîtriser les outils de l'économie avec une vision d'ensemble du monde et de la justice, de maîtriser tout le spectre économique, de l'analyse mathématique jusqu'à la philosophie politique", a encore estimé le directeur. "Il a créé une école d'économie qui a distribué partout dans le monde, avec des Prix Nobel, comme Esther Duflo, et il est arrivé à garder le lien avec ses élèves et à les faire revenir à Paris, comme Esther Duflo ou Gabriel Zucman". Ce dernier a vanté auprès de l'AFP un homme "doté d'une énergie communicative" qui "a formé des générations d'élèves de l'Ecole normale supérieure et de nombreux chercheurs, leur transmettant le goût d'une discipline économique en dialogue avec toutes les sciences sociales, humaniste et ouverte sur le monde". Des chercheurs, toujours sur X, ont salué l'homme de sciences "prolifique et attachant", le "vulgarisateur flamboyant de l'économie", qui avait "un tel appétit de la vie et des idées, une telle soif de débat". D'autres témoignent qu'ils ne seraient pas devenus économistes s'ils "n'avaient pas eu la chance de croiser sa route". Le monde des médias a également rendu hommage à Daniel Cohen, comme la directrice de France Inter Adèle Van Reeth qui a loué le "pédagogue hors pair".