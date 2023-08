Microsoft soumet à Londres une offre de rachat sur Activision largement remaniée

Londres (AFP) – Le géant américain des logiciels Microsoft a soumis à l'autorité britannique de la Concurrence (CMA) une version amendée de son projet de rachat de l'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard, espérant enfin son feu vert après un refus en avril.

Microsoft prévoit notamment des cessions notables sur les droits de jeux en ligne, qui vont être vendus au français Ubisoft.

La CMA, qui avait bloqué l'opération fin avril, craignant qu'elle ne réduise trop la concurrence dans le marché des jeux dématérialisés, précise "avoir ouvert une nouvelle enquête de phase 1 sur un accord restructuré par Microsoft pour racheter Activision".

Le gendarme britannique de la concurrence confirme mardi dans son communiqué sa décision de bloquer la fusion d'origine, une opération qui était valorisée à 69 milliards de dollars qui devait donner naissance au troisième acteur de la filière en termes de chiffre d'affaires, derrière le chinois Tencent et Sony.

"Dans le cadre du nouvel accord, Microsoft n'achètera pas les droits de visionnage en flux (streaming, ndlr) de tous les jeux présents d'Activision" ni ceux des "jeux qui seront diffusés pendant les 15 prochaines années (sauf dans l'espace économique européen)", détaille la CMA.

"Ces droits vont être vendus à Ubisoft", éditeur français concurrent, "avant l'acquisition d'Activision par Microsoft", poursuit-elle.

Ce dernier aura ainsi le droit de vendre des licences sur les contenus d'Activision à "tout fournisseur de jeux dématérialisés".

L'action d'Ubisoft s'envolait de plus de 7% à la bourse de Paris mardi en matinée.

"Ceci va permettre aux joueurs d'accéder aux jeux d'Activision de manières différentes", commente Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, qui précise que l'examen de la nouvelle mouture n'est "pas un feu vert".

"Notre objectif n'a pas changé, à savoir que toute future décision sur cette nouvelle formulation de l'accord devra s'assurer que le marché en croissance des jeux en ligne continuera à bénéficier d'une concurrence propice au choix et à l'innovation", argumente-t-elle.

La nouvelle date limite pour une décision sur l'enquête préliminaire est le 18 octobre.

La décision de la CMA avait déclenché l'ire de Microsoft, son président Brad Smith décriant un "jour le plus sombre des quatre décennies (de Microsoft) en Grande-Bretagne" et ajoutant que cela ébranlait "la confiance" du géant américain des logiciels dans "les opportunités futures pour développer une entreprise technologique en Grande-Bretagne".

Microsoft avait contesté en justice le blocage de son opération de rachat d'Activision Blizzard par la CMA mais avait finalement convenu début juillet de suspendre la procédure judiciaire pour trouver un terrain d'entente avec le régulateur, ce qui devait passer par de nouvelles propositions du groupe américain.

L'Autorité américaine de la concurrence, la FTC, a quant à elle suspendu en juillet la procédure devant la justice administrative qu'elle avait engagée en décembre contre l'acquisition d'Activision Blizzard tel qu'elle était initialement envisagée.

La Commission européenne avait pour sa part approuvé ce rachat en mai.

"Cela présage potentiellement pour les parties prenantes d'une autre procédure longue (...) mais en réalité il est peu probable que Microsoft se soit lancé dans cette nouvelle offre sans un degré élevé de certitude qu'elle va finalement obtenir le blanc seing de la CMA", remarque Alex Haffner, du cabinet juridique Fladgate.

Activision Blizzard détient plusieurs titres phénomènes, auxquels jouent des dizaines de millions de personnes, de "Call of Duty" à "Candy Crush".

Tencent et Sony règnent sur l'industrie en Asie et au-delà grâce notamment à Riot Games, l'éditeur du succès planétaire "League of Legends", pour le géant chinois, les consoles PlayStation pour la firme japonaise.

Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown, relève que la cession à Ubisoft requise vise à empêcher Microsoft "de rendre des jeux à succès comme 'Call of Duty' exclusivement disponibles sur ses propres plateformes", et juge la nouvelle mouture un "compromis important".

"Les autres barrières à la transaction ayant été levées dans l'Union européenne et aux Etats-Unis, Microsoft voit la ligne d'arrivée, même s'il n'y a pas de garantie qu'un autre obstacle ne va pas surgir", ajoute-t-elle.

