Mondiaux d'athlétisme: Tausaga surprend Allman au disque, Robert-Michon 9e

Budapest (AFP) – Une Américaine en a surpris une autre: Laulauga Tausaga a privé d'or la favorite Valarie Allman au lancer du disque aux Championnats du monde d'athlétisme, en pulvérisant son record personnel de près de quatre mètres, mardi à Budapest.

La Française Mélina Robert-Michon, qui vivait les dixièmes Mondiaux et la neuvième finale mondiale de sa carrière à la longévité exceptionnelle, à 44 ans, s'est classée neuvième, avec un meilleur jet à 63,46 m qui ne lui a pas permis d'obtenir trois essais supplémentaires.

"C'est très frustrant, il ne me manque pas grand-chose pour rentrer dans les huit et avoir trois essais de plus. J'aurais aimé pouvoir m'exprimer encore, il y avait de quoi faire dans ce concours. J'avais la capacité de faire mieux, a-t-elle estimé. En même temps, je me suis battue. A moi de continuer à travailler."

Installée confortablement en tête du concours, Allman, dont le meilleur jet a été mesuré à 69,23 m, a vu Tausaga la doubler au cinquième essai, quand elle a expédié son disque à 69,49 m.

Jusque-là, l'Américaine de 25 ans n'avait jamais lancé plus loin que 65,46 m et ça ne datait que du début de l'été, aux sélections américaines à Eugene (Oregon).

La Chinoise Bin Feng, championne du monde sortante, complète le podium (68,20 m).

L'or mondial continue pour l'instant à échapper à Allman (28 ans), pourtant championne olympique en titre et meilleure performeuse de l'année (70,25 m).

