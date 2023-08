Les silos à grains sous haute surveillance face au réchauffement climatique

Bras-sur-Meuse (France) (AFP) – La chaleur est aussi l'ennemie des céréales: la saison des moissons terminée, les coopératives remplissent leurs silos en surveillant la température, un exercice périlleux face au réchauffement climatique.

Devant l'entrée du silo d'EMC2, première coopérative céréalière de Lorraine, un camion plein de grains fraîchement récoltés attend d'être pesé. Un prélèvement y est effectué: il permet d'évaluer la qualité de la marchandise ou encore son taux d'humidité.

"Ces analyses permettent de positionner la marchandise", explique David Meder, directeur terrain d'EMC2 à Bras-sur-Meuse (Meuse): ici, les silos comportent au total 42 cellules, avec une capacité totale d'accueil de 78.000 tonnes.

Le grain est "une denrée vivante dont il faut conserver la qualité", souligne M. Meder. Il continue de respirer et son échauffement est l'ennemi de la qualité. Même en période de froid, le grain a tendance, de lui-même, "à chauffer plus qu'à se refroidir".

Cet échauffement entraîne une dégradation plus rapide. Il peut être préalable à une invasion d'insectes, un problème qui s'accentue en raison du réchauffement climatique.

Echauffements soudains

"Il y a 20 ans, les premières gelées blanches arrivaient en octobre ou novembre" dans la Meuse, explique Franck Gatelier, responsable du silo. "On a connu des cellules à 5 degrés".

Mais l'évolution du climat, "on la perçoit dans notre capacité à diminuer la température des grains", assure-t-il. Désormais, les refroidissements se font par paliers: 25 degrés, puis 15 degrés. L'année dernière, les récoltes ont pu descendre à 10 degrés.

Cette image prise par drone montre des silos à grain sur les rives de la Moselle, dans le port de Metz, le 25 août 2022 © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP/Archives

Les échauffements arrivent parfois sans crier gare. Un tas de grain peut "ne pas bouger pendant deux mois" et chauffer d'un coup. Dans le même tas, le haut et le bas peuvent être à bonne température, mais un point de chauffe peut se situer en plein milieu, relève M. Meder.

Le défi est continu pour les coopératives: "Nous réceptionnons des céréales tout au long de l'année", observe M. Meder, bien que l'afflux soit plus important au moment des moissons. Le stockage s'étend sur 11 mois, jusqu'aux prochaines récoltes. "Les moissons sont réalisées une fois par an, mais on mange tous les jours !"

Energie

Certains agriculteurs disposant de lieux de stockage dans leur ferme ont recherché, il y a déjà plusieurs années, des solutions pour lutter contre ce fléau qui peut rapidement contaminer l'ensemble de la production.

EMC2 leur a proposé un thermomètre à insérer dans le grain et connecté en permanence: ce dispositif de télésurveillance permet de savoir si des points de chaleur se forment à tel ou tel endroit, et ainsi de mettre en oeuvre les moyens classiques de refroidissement, comme la ventilation.

Dans les silos de la coopérative, de longs câbles sont visibles: il s'agit de sondes thermiques adaptées au volume colossal des stockages.

Un peu plus loin, dans le local technique et de pilotage, un technicien consulte son ordinateur et l'application mise au point par Javelot, la jeune pousse créatrice de cette solution: des points bleu, orange ou rouge apparaissent et indiquent la température des grains.

Un silo à grain est rempli avec du blé fraichement récolté, le 10 août 2013 à Saint-Germain-D'Arcé, dans la Sarthe © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP/Archives

"On ventile de manière efficace", aux bonnes heures et aux bons endroits, assure M. Meder.

En période d'inflation énergétique, la surveillance permanente de la température permet d'éviter des coûts liés à une ventilation inutile.

Selon Javelot, la consommation énergétique liée à la ventilation intelligente est réduite de "20 à 40%".

Outre la nécessité de préserver la qualité du grain, l'entretien de la ventilation des silos est une norme sécuritaire obligatoire. En 1997, l'explosion de silos à grain avait causé la mort de 11 personnes à Blaye (Gironde).

