Mondiaux d'athlétisme: rédemption pour Bol, verre à moitié plein pour les Jamaïcains

Budapest (AFP) – La Néerlandaise Femke Bol, héroïne malheureuse du début des Mondiaux d'athlétisme, s'est consolée en dominant le 400 m haies jeudi à Budapest, son premier titre international.

Publicité Lire la suite

Cette fois-ci, Bol a seulement effleuré la piste de sa foulée puissante, sans s'y affaler à quelques mètres de l'arrivée comme elle l'avait fait en finale du relais 4x400 m mixte samedi dernier. Malheureuse, elle avait entraîné la disqualification de son équipe alors qu'elle était à la lutte pour le titre.

"Ça n'a pas été facile d'oublier ce qui s'est passé, a-t-elle avoué, mais mon équipe m'a entourée."

Jeudi, dans un climat toujours aussi chaud, Bol (23 ans) n'a laissé aucune chance à la concurrence sur le 400 m haies, sa grande spécialité, dont elle est la deuxième meilleure performeuse de l'histoire.

La logique de la saison, qu'elle a dominée de bout en bout avec une avance immense sur la concurrence, a été respectée. Bol a coupé la ligne en 51 sec 70, 8e meilleur temps de l'histoire, plus d'une seconde devant l'Américaine Shamier Little (52.80) et la Jamaïcaine Rushell Clayton (52.81).

"Je savais que le 400 m haies serait une chance de briller, j'étais confiante, je me sentais forte. Globalement, je peux dire que c'est une très bonne saison", apprécie-t-elle.

Nouveau relais

La Néerlandaise, médaillée de bronze olympique en 2021 et vice-championne du monde en 2022, est bien la patronne en l'absence de l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, championne olympique en 2021 et du monde en 2022. La recordwoman du monde avait décidé de se concentrer sur le 400 m cet été, avant de déclarer forfait pour Budapest.

Pour oublier définitivement l'accroc du relais mixte, Bol sera la carte maîtresse du relais 4x400 m féminin des Pays-Bas, en séries samedi puis éventuellement en finale dimanche.

Le reste de la soirée a été presque exclusivement jamaïcain. En quelques heures, les Caribéens ont décroché cinq médailles dont deux titres, de quoi remonter au 3e rang du tableau des médailles (huit au total dont deux titres).

La hurdleuse Danielle Williams (30 ans) a surgi pour remporter un deuxième titre mondial du 100 m haies après 2015 alors que son jeune compatriote Antonio Watson (21 ans) a créé une immense surprise en dominant le 400 m, lui qui s'entraîne avec l'ancien mentor d'Usain Bolt Glen Mills.

La Jamaïcaine Danielle Williams célèbre sa victoire en finale du 100m haies féminin lors des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest, le 24 août 2023 © Jewel SAMAD / AFP

Les athlètes en jaune et vert peuvent nourrir un petit regret, en ayant été privés du titre de la longueur au dernier essai par le champion olympique grec Miltiadis Tentoglou. Wayne Pinnock a ainsi dû se contenter de l'argent, devant son compatriote Tajay Gayle.

Le Grec Miltiadis Tentoglou lors de la finale du saut en longueur lors des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest, le 24 août 2023 © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

"Je viendrai à pied"

Dans toutes les histoires du soir, bonnes comme mauvaises, les Jamaïcains ont également vu leur troisième sauteur Carey McLeod s'écraser de façon spectaculaire dans le bac à sable après avoir glissé sur la planche d'appel au 3e essai.

Diminué, il n'a pas ensuite pu défendre correctement ses chances, finissant 4e.

Le sprinter Andrew Hudson a lui eu la malchance d'être présent dans un accident entre deux voiturettes, comme le champion du monde du 100 m Noah Lyles.

Deux véhicules utilisés pour transporter les athlètes depuis le stade d'échauffement, se sont percutés à faible allure à quelques minutes des demi-finales du 200 m.

Hudson a reçu des bris de verre dans l'oeil, enlevés en partie par les équipes médicales avant de le laisser courir sa demie, achevée à la 5e place, loin de Lyles (19.75).

L'Américain Noah Lyles et le Jamaïcain Andrew Hudson réagissent après la demi-finale du 200 m masculin lors des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest, le 24 août 2023 © Attila KISBENEDEK / AFP

"Je dois de nouveau me faire examiner, je vois flou de cet oeil, a déclaré Hudson. C'est vraiment dommage car je m'étais senti très bien en séries mercredi. J'ai couru quand même mais ce n'était pas idéal, mon corps s'était refroidi. La prochaine fois je viendrai à pied."

Après avoir porté réclamation, il a été repêché et disputera la finale vendredi au peu enviable couloir 1.

A priori pas touché dans l'accident, Noah Lyles y visera lui le premier doublé 100-200 m depuis Usain Bolt en 2015.

© 2023 AFP